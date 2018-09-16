День отца 2018. Дата и поздравления

День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября.

В Украине День отца так и не стал официальным праздником, но попытки это сделать были. Так, предлагалось установить День отца на государственном уровне в третье воскресенье сентября.

В 2013 году соответствующий проект указа президента был поддержан народными депутатами, однако он так и не был подписан.

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Обязательно поздравьте пап с Днем отца. А какие для этого подобрать слова – советуем мы:

***

Сегодня, в день отца,

Тебя хочу поздравить.

Такого мудреца

Пришла пора восславить.

И низкий мой поклон

За то, что ты – мой папа.

Ты в жизни – чемпион,

Твой сын снимает шляпу.

***

С днем отца тебя, родной,

Поздравляю всей душой!

Ты на свете лучше всех!

Пусть сопутствует успех!

***

Тебя я, папа, поздравляю!

И в день отца хочу сказать –

Ты самый лучший! Точно знаю!

Хочу успехов пожелать!

***

Милый папа, поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Не грустить, не огорчаться,

Быть весёлым, улыбаться.

Лет до ста ещё прожить

И всегда здоровым быть!

***

Ты — отец отличный,

Умный, симпатичный,

Деток обожаешь,

Мать их уважаешь,

С Днем отца, дружище,

Пусть удача ищет

Дом твой ежечасно

И находит, к счастью!

***

Тебе, отец, сегодня эти строки,

Тебе любовь и благодарность, ты прими!

Спасибо, папа, за заботу и мороку,

С Днем отца, любимый, ты у нас один!

***

Здоровья крепкого для игр,

Для Диснейленда кучу денег,

А чтоб в бою ты был как тигр!

Желаю быть во всем примером,

Судьбы барьеры одолеть,

Побольше дней тебе счастливых

И веселей на жизнь смотреть!

К слову, Факты ICTV собрали 7 идей подарков на День отца 2018.