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Гороскоп на сегодня, 16 сентября

Гороскоп на 16 сентября советует расположить день к весьма активным действиям, временами даже агрессивным.

Гороскоп на сегодня, 16 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

Сегодня желательно с особой ответственностью подходить к своим обязанностям.

Рекомендуется деятельность, связанная с заботой, уходом, защитой, особенно хорошо это проявлять к старшим и пожилым людям или в семейных делах.

Уважение к другим и сдержанность будут уместны. Важен баланс в делах и внутреннем состоянии.

Можно заняться планированием на текущую неделю или предстоящий месяц.

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Любая деятельность, направленная на развитие, может быть успешной.

Будьте внимательны к своему самочувствию физическому и эмоциональному, рассчитывайте силы: энергии и физических возможностей может не хватить на грандиозные планы.

Глобальную активность лучше отложить на несколько дней, пока Солнце не перейдет в следующий знак.

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