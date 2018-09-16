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Известная компания прекращает производство смартфонов

Компания HTC планирует отказаться от производства смартфонов.

Смартфон

Компания HTC планирует отказаться от производства смартфонов, из-за потери значительной части рынка, сообщает Semobile.

Выпуск продукции будет поручен технологическим партнерам. Подобная практика является стандартной для рынка персональной и мобильной электроники.

Компания продолжит разработку новых моделей, а на аутсорс отдаст только сборку.

Какой именно производитель станет техническим партнером компании, не сообщается.

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К слову, складной смартфон с гибким дисплеем компания Huawei выпустит меньше чем через год.

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