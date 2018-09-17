Без дождя и тепло: погода на неделю в Украине

Погода на неделю в Украине будет солнечной и теплой, осадков не ожидается.
Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.
Так, во вторник, 18 сентября, в стране осадков не ожидается.
Средняя температура воздуха составит +22…+24°С.
В среду, 19 сентября, будет легкая облачность.
На западе страны ожидается в среднем +25…+27°С.
Киевская, Винницкая и Тернопольская области получат +23…+25°С.
На остальной территории страны будет +22…+24°С.
В четверг, 20 сентября, будет ясно по всей территории Украины.
В западных, южных и центральных областях столбик термометра покажет +24…+26°С.
Центр и север страны ожидают +23…+25°С.
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В пятницу, 21 сентября, снова не прогнозируется осадков.
По данным Укргидрометцентра, температурный фон останется таким же, как и 20-го числа.
Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.