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Без дождя и тепло: погода на неделю в Украине

Погода на неделю в Украине будет солнечной и теплой, осадков не ожидается.

Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 18 сентября, в стране осадков не ожидается.

Средняя температура воздуха составит +22…+24°С.

В среду, 19 сентября, будет легкая облачность.

На западе страны ожидается в среднем +25…+27°С.

Киевская, Винницкая и Тернопольская области получат +23…+25°С.

На остальной территории страны будет +22…+24°С.

В четверг, 20 сентября, будет ясно по всей территории Украины.

В западных, южных и центральных областях столбик термометра покажет +24…+26°С.

Центр и север страны ожидают +23…+25°С.

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В пятницу, 21 сентября, снова не прогнозируется осадков.

По данным Укргидрометцентра, температурный фон останется таким же, как и 20-го числа.

Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.

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