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Гороскоп на сегодня, 17 сентября

Сегодня важные дела и финансовые операции нежелательны.

Гороскоп на сегодня, 17 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

Сегодня 17 сентября реакции могут быть достаточно эмоциональными как на слова, так и на события. Стоит особенно бережно относиться к себе и своим близким, по возможности избегать конфликтов.

Нервное напряжение поможет снять садоводство, применение различных трав, а также прогулка у водоема.

День способствует наблюдению за собой: своими реакциями, ощущениями. Если вам близка астрология, то время весьма благоприятно для погружения в это знание.

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Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг, а с 15.14 также подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

Мы также публиковали эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2018 для всех знаков зодиака.

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