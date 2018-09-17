Гороскоп на неделю, с 17 по 23 сентября

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 17 по 23 сентября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

В период этой недели (с 17 сентября по 23 сентября) Овнам нужно быть уверенным в своих действиях и чувствах, чтобы внедрить гениальные идеи в жизнь.

Из-за чрезмерной усталости у вас может появиться желание все бросить, но не поддавайтесь таким слабостям. За помощью и поддержкой лучше обратиться не к коллегам, а к самому близкому вам человеку.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Овны, которые родились в начале своего месяца, будут склонны к заключению браков, или же заведут знакомство, которое перерастет в крепкую семью.

Также этот период очень удачен для планирования беременности.

Пятница благоприятна для путешествий и мелкого ремонта дома.

Если у вас есть хронические заболевания, то в конце недели стоит пройти дополнительное обследование, а также больше времени уделять вашему питанию и физическому здоровью.

Гороскоп для Тельцов

Эта неделя обещает Тельцам многочисленные успехи и победы, которые позволят сохранять хорошее настроение и позитив на протяжении всего периода. Однако в финансовой сфере таких “успехов” не предполагается. Будьте осторожны с расходами и любыми финансовыми операциями, есть риск потерять немалую сумму денег. На работе вас ожидают кардинальные перемены, которые пойдут вам только на пользу. Вы сможете наконец больше времени посвящать тому, что вам действительно нравится. Также до 23 сентября невероятно успешный период для самообразования или улучшения каких-либо навыков. Кроме того, эта неделя очень благоприятна для дальних поездок, как по делам, так и ради отдыха. Деловые поездки принесут хороший результат для вашего финансового положения, а отдых позволит полностью перезагрузится и набраться новых сил.

Гороскоп для Близнецов

На этой неделе Близнецами стоит быть осторожными в выводах и поступках. Не верьте сплетням, которые будут вас окружать со всех сторон.

Ведь вы можете не только испортить отношения с близкими, но и потерять дорогого вам человека.

Период с 17 по 23 сентября успешный для работы, вы сможете закрыть проекты, над которыми давно работали, а также получить хорошую прибыль.

На работе откажитесь от слов “не могу” и вы добьетесь всего, чего только пожелаете.

А вот с финансами стоит быть осторожным – не покупайте дешевые вещи и не верьте акциям и распродажам.

Есть риск купить некачественный товар и в конечном итоге потратить вдвое больше, чем планировали.

Выходные лучше провести с друзьями и не говорить о работе.

Лучше всего, если вы выберетесь на природу, но если не получается – то съездите куда-нибудь за город и полностью расслабтесь и забудьте о рабочих проблемах.

Гороскоп для Раков

Раков ожидают яркие и кардинальные изменения в жизни! Творческие прорывы превзойдут все ваши ожидания.

На работе к вам вернется ваш верный помощник, поэтому вы сможете наконец отдохнуть и восстановить свои силы после напряженного начала сентября.

Также Ракам на работе не помешает юридическая безопасность.

Если у вас есть дела или проекты, которые могут принести вред вашей компании, то им нужно уделить достаточно много времени и постоянно советоваться с вышестоящим руководством.

Только так вы сможете избежать вероятных проблем.

Не игнорируйте мелкие проекты, они смогут укрепить ваш профессионализм и повысить ваш имидж в коллективе.

Гороскоп советует больше внимания уделить своему здоровью и спланировать отдых уже в ближайшее время.

Отпуск в середине осени лучше всего подойдет для тех представителей Знака, которые весь год упорно работали.

К тому же, вторая половина недели благоприятна для покупки билетов и бронирования жилья. Не упустите возможность спланировать отдых вашей мечты!

Гороскоп для Львов

Перед новой неделей вам стоит запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом!

Так как она будет очень насыщенной событиями на работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и повысить свой заработок.

Но в то же время не забывайте и о собственных потребностях, работать – это хорошо, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно, если это не оправдано.

В период с 17 по 23 сентября особенно уязвимой у Львов будет эндокринная система и спина.

Поэтому больше гуляйте на свежем воздухе, возможно, самое время наконец-то добавить в свое расписание дня и физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Вторая половина недели благоприятна для шопинга и крупных покупок. Всеми товарами и услугами вы будете довольны на 100%.

Выходные проведите в кругу ближайших друзей. Последние несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах.

Гороскоп для Дев

Согласно гороскопу на неделю 17 – 23 сентября, Дев ожидают небольшие изменения в рабочей сфере.

В начале недели вы столкнетесь с тем, что все ваши дела будут разваливаться на ваших глазах. Но главное не паникуйте, если вы проявите силу характера и выдержку, то уже во второй половине недели сможете все исправить и даже добиться невиданного успеха.

Девам стоит задуматься на отпуском или хотя бы дополнительными выходными.

В напряженном рабочем режиме вы сможете продержаться недолго, а значит ссоры и конфликты просто неизбежны. А вот отдых пойдет на пользу, вы сможете даже улучшить собственное здоровье.

Неделя благоприятна для смены имиджа, покупок одежды и отдыха на природе.

Финансовые планы могут сорваться в последний момент. Если у вас есть сбережения, то их стоит приберечь на незапланированные расходы по дому.

Также эта неделя очень благоприятна для работы по дому и в саду или огороде.

Если вы хотели что-то убрать, отремонтировать или посадить – смело беритесь за эти дела, они обязательно увенчаются успехом для вас.

Гороскоп для Весов

Для Весов неделя с 17 по 23 сентября пройдет настолько быстро и насыщенно, что они и не заметят, как наступит пятница.

На работе вас ожидают конфликты с высшим руководством, но они не скажутся на вашем положении в компании.

Однако придерживаться рабочей этики вам в любом случае нужно.

Весы узнают малоприятные вещи о человеке, в которого безумно влюбились.

Это подорвет ваше настроение, поэтому попробуйте обиду заменить полезными вещами – творчеством, спортом, или даже кулинарией.

К тому же не впускайте в свои отношения родственников, это может только ухудшить ситуацию и даже привести к разрыву.

Вторую половину недели лучше провести наедине с собой.

Идеальным вариантом станет отдых на природе, где вам не нужно будет контактировать с другими людьми. Вы можете поехать на отдых сами или с семьей, а вот от шумных компаний лучше отказаться.

Гороскоп для Скорпионов

После долгого затишья у Скорпионов наступит настоящая буря! Это касается как работы, так и личной жизни, поэтому на этой неделе вам точно не придется скучать.

В период с 17 по 23 сентября вам удастся реализовать те проекты, о которых вы даже мечтать не могли.

После таких фееричных взлетов повышение на работе не заставит себя долго ждать.

Но не забывайте о здоровье. В таком темпе жизни вы сможете очень легко подцепить вирусное заболевание.

Не игнорируйте первые симптомы простуды и немедленно обращайтесь к врачу. Скорпионам стоит пересмотреть свой рацион и исключить тяжелую и жирную пищу.

В семье Скорпиону лучше полагаться не на интуицию, а на советы родственников. Выходные лучше проведите в компании с близкими или второй половинкой.

Устройте романтический ужин и попробуйте обсудить все проблемы и конфликты, которые накопились за последнее время.

Это поможет сохранить гармонию и доверие между вами.

Гороскоп для Стрельцов

Чтобы неделя одарила Стрельцов сплошной радостью и счастьем, нужно каждый день рано вставать, улыбаться окружающим, усердно работать и быть уверенным в своих шагах.

На работе ваше усердие обязательно заметят, поэтому ожидайте повышения.

Гороскоп на неделю 17 – 23 сентября предсказывает Стрельцам удачу в деньгах.

Это может быть выигрыш в лотерею, проценты за выполненную работу и аванс за проект, который пока еще находится в “зародыше”.

Но на одно везение рассчитывать не стоит. Если вы не уверены в своих решениях, обратитесь за советом к экспертам или коллегам по работе.

Конец недели благоприятен для туристических поездок. Выберите новое место и смело отправляйтесь в путешествие!

Лучше выбраться вместе с коллегами по работе, это поможет вам наладить деловые контакты, которые обязательно помогут вам в будущем.

Гороскоп для Козерогов

Эта неделя для вас будет особенно значительной. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда.

Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому.

Если же вы только подумываете о переменах, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга.

Попробуйте максимально критично оценить эту ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения.

Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут именно в период с 17 по 23 сентября. Поэтому будьте начеку!

Гороскоп для Водолеев

Для вас настало время отдохнуть и восстановить силы.

Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, потому что в начале недели, как предупреждают звезды, возможны потери и нелепые ошибки.

Эта неделя – лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки дома.

Ваши личные отношения ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз.

Скорее всего, вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, преподнести любимому человеку подарок или удивить его приятным сюрпризом.

Вторая половина недели обещает укрепление вашего творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы.

Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Гороскоп для Рыб

В первой половине недели Рыбам рекомендуется заниматься самообразованием.

Вы сможете достичь успеха в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия.

В этот период звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке: например, заняться оформлением виз, бронированием и покупкой билетов.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении.

Уделите особое внимание профилактическим мероприятиям по борьбе с хроническими заболеваниями.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность.

Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения. Но не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо.