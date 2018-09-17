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iOS 12 официально вышла: что нового

iOS 12 – новая версия мобильной операционной системы Apple для iPhone и iPad официально вышла 17 сентября.

iOS 12 официально стала доступной для пользователей “яблочных” смартфонов. Украинцы смогут установить iOS 12 в 20.00.

Новая iOS вышла для iPhone 5s, SE и новее, а также для iPad, начиная от первого Air и iPod Touch шестого поколения.

В iOS 12 появилось множество новых функций и изменений в интерфейсе, а главное – прошивка двенадцатой версии значительно увеличивает скорость работы iPhone и iPad.

Обещано ускорение запуска приложений на 40%, клавиатура работает на 50% быстрее, камера – на 70% быстрее. И это также на старых девайсах.

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Основными дополнениями стали следующие функции:

  • Новое приложение Measure, в двух словах – это линейка, которая измеряет любые предметы с помощью AR. Углы, длину и тому подобное.
  • Улучшилось приложение Фото: поиск в общем, распознавание, появилась возможность поиска важных моментов и людей.
  • Появилось новое приложение Ярлыки. Можно создавать ярлыки для различных действий в приложениях. Например, несколько ярлыков напоминания о приеме лекарств.
  • Приложение Apple Books получил новый дизайн и название. Есть функция Читаю сейчас, которая позволяет вернуться к чтению с того места, где остановился.
  • Режим Не беспокоить получил новый режим Во время сна.
  • iOS 12 предоставит еженедельный отчет о том, сколько времени вы провели в iPhone.
  • Анимоджи теперь можно создавать самому (Memoji). Вы выбираете цвет кожи (много вариантов), волос и т.д.
  • FaceTime получил групповой режим.

К слову, 12 сентября состоялась презентация новых iPhone от Apple.

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