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Карпаты покрылись цветами червоной руты: удивительные кадры

На склонах Говерлы, Чорногоры, Мармароского массива и Свидовца, входящих в состав Карпатского биосферного заповедника, расцвел цветок любви – червоная рута.

У Карпатах зацвіла червона рута

Об этом сообщает в Facebook Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

– Это стоит увидеть! На Говерле обильно цветет рододендрон. Червоная рута – название горного цветка, растущего в высокогорье украинских Карпат, – говорится в сообщении.

Сейчас пик цветения красной руты, поэтому туристы со всей страны приезжают туда, чтобы увидеть удивительное явление.

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– Мы здесь видим рододендрон восточнокарпатский – красную руту, очень редкую. Есть не только розовые цветы, но и белые, которые выглядят, как альбиносы. Для горцев это особое растение, его любят и уважают, воспевают в народном творчестве. В старой украинской легенде рассказывается о цветке, который только раз в десять лет зацветает красным цветом. И если девушка найдет цветок и подарит юноше, тот всегда будет любить ее, никогда не предаст, – рассказал директор ГП Раховское ЛДГ Владимир Приступа.

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Карпаты покрылись цветами червоной руты: удивительные кадры / 4 фотографии

Фото: Закарпатське ОУЛМГ

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