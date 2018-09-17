На склонах Говерлы, Чорногоры, Мармароского массива и Свидовца, входящих в состав Карпатского биосферного заповедника, расцвел цветок любви – червоная рута.

Об этом сообщает в Facebook Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

– Это стоит увидеть! На Говерле обильно цветет рододендрон. Червоная рута – название горного цветка, растущего в высокогорье украинских Карпат, – говорится в сообщении.

Сейчас пик цветения красной руты, поэтому туристы со всей страны приезжают туда, чтобы увидеть удивительное явление.

Читайте: Туристический бум на Закарпатье: почему стоит ехать и что посмотреть

– Мы здесь видим рододендрон восточнокарпатский – красную руту, очень редкую. Есть не только розовые цветы, но и белые, которые выглядят, как альбиносы. Для горцев это особое растение, его любят и уважают, воспевают в народном творчестве. В старой украинской легенде рассказывается о цветке, который только раз в десять лет зацветает красным цветом. И если девушка найдет цветок и подарит юноше, тот всегда будет любить ее, никогда не предаст, – рассказал директор ГП Раховское ЛДГ Владимир Приступа.







Карпаты покрылись цветами червоной руты: удивительные кадры / 4 фотографии

Фото: Закарпатське ОУЛМГ