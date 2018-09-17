PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Погода на сегодня, 17 сентября (КАРТА)/

Погода на сегодня, 17 сентября (КАРТА)

Погода на сегодня обещает быть солнечной по всей территории страны, однако температура воздуха не поднимется выше +22…+24°С.

Прогноз погоды на сегодня, 17 сентября,  дает Укргидрометцентр.

Так, в Украине осадков не прогнозируется.

На западе страны температура воздуха составит в среднем от +20 до +24°С.

Север и центр ожидают +19…+21°С.

На юге и востоке Украины покажут +20…+22°С.

Читайте: Непогода в Бердянске: ливень затопил город

Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка