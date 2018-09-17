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Что будет после Земли: ученые рассказали, на какую планету “переедут” люди

Новым домом для человечества может стать планета в созвездии Проксима Центавра.

Планети

Ученые считают, что люди колонизируют экзопланету в созвездии Проксима Центавра, сообщает Science Alert.

Экзопланета Proxima B была обнаружена в звездной системе Альфа Центавра в 2016 году. Она является близнецом Земли, который расположен относительно недалеко от нашей планеты (4,243 световых лет).

Современные технологии позволят преодолеть такой путь за 18 тыс. лет.

Хотя на поверхности Proxima B критически высокие температуры, ученые считают, что будущие поколения людей смогут справиться с этой проблемой.

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По словам исследователей, под поверхностью экзопланеты находится множество полезных элементов и есть жидкая вода.

К слову, SpaceX заключила контракт с первым в мире космическим туристом, который облетит вокруг Луны.

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