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Цены на новые iPhone – Кук объяснил дороговизну

Глава американской компании Apple Тим Кук объяснил высокие цены на новые iPhone.

По его мнению, дороговизна новых смартфонов iPhone оправдана их расширенной функциональностью. Об этом он заявил в беседе с журналистами Nikkei.

iPhone XS Max с памятью 512 Гб в Америке стоит $1449, в Украине его цена будет около 45 тысяч гривен. Такие суммы владельцы компании просят из-за многофункциональности устройств.

Читайте: Презентация Apple 2018

Смартфоны от Apple заменяют множество дополнительных гаджетов и предоставляют разнообразие возможностей. За этот комфорт необходимо платить, уверен Кук.

К слову, Факты ICTV сравнивали характеристики новых iPhone.

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