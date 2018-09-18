Отец снял на видео привидение возле годовалой дочери

В Нортумберленде (Великобритания) отец снял “приведение”, которое появилось возле его дочери.

В Нортумберленде (Великобритания) отец еще долгое время не решался зайти в комнату годовалой дочери после того, как увидел возле ее кровати “привидение”. На видео случившееся сняла видеоняня, сообщает Daily Mail.

В ролике видно, как в поле зрения устройства попадает движущийся объект, похожий на руку и начинает двигаться в сторону спящего ребенка, но вскоре исчезает.

31-летний Стивен заявил, что не верит в приведений, но был настолько напуган, что некоторое время не решался зайти в комнату дочери.

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К слову, жительница города Трстеник (Сербия) пожаловалась в полицию на то, что за ней следят. На камерах наблюдения полицейские обнаружили призрака.

Видео: Daily Mail