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Гороскоп на сегодня, 18 сентября

Сегодняшний день не подходит для созидательных дел и важных начинаний.

Гороскоп на сегодня, 18 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

Сегодня не стоит проводить финансовые операции и завершать что-то. Лучше посвятить время активности, направленной на очищение своего организма, сознания, пространства.

Можно ставить себе задачи, которые требуют определенной храбрости, проявления мужества.

В этот день умение прощать может принести благо. Приятных впечатлений могут добавить творчество и актерское мастерство.

Неблагоприятным сегодня считается надевание новой одежды и украшений.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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