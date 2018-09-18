Октоберфест-2018: история и интересные факты

Октоберфест-2018 будет проходить с 22 сентября по 7 октября на лугу Терезы в центре Мюнхена. Факты ICTV собрали все, что необходимо знать о празднике.

Oktoberfest-2018 проходит с 22 сентября по 7 октября.

Литровая кружка пива (Mass. – Ред.) будет стоить чуть больше €10.

Фестиваль традиционно будет открывать мэр города. Разливать пиво начнут, когда мэр откупорит первый бочонок и прокричит Открыто.

История праздника

Первый Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской.

На праздник были приглашены все жители Мюнхена. Праздник проходил на лугах и в честь невесты они получили название Theresienwiese.

На следующий год добавилась фермерская ярмарка с показом и награждением красивейших коней и быков. В 1813 праздник был отменен так, как Бавария была втянута в Наполеоновские войны.

В 1818 году на празднике установили первые карусель, качели и пивные ларьки. Поначалу фестиваль проводился силами народа, но в 1819 году организация и управление праздником были отданы в руки городского совета Мюнхена.Тогда было решено проводить Октоберфест ежегодно.

В 1872 году Октоберфест продлили и перенесли на конец сентября – начало октября. В это время погода в Мюнхене в большинстве случаев устойчиво хорошая и дневная температура поднимается до +30 °C, что способствует увеличению жажды у посетителей.

Интересные факты

Пэрис Хилтон запрещен вход на фестиваль

У Октоберфеста есть чорный список посетителей, а возглавляет его Перис Хилтон. Дело в том, что в 2006 году звезда явилась в традиционном баварском наряде и с косичками для того, чтобы поучаствовать в рекламе вина без какой-либо договоренности с организаторами праздника. После сильного возмущения разъяренной публики, Пэрис навсегда запретили появляться на празднике.

Пивные трупы

На Октоберфесте пиво льется рекой, поэтому перебравших довольно много, их называют пивными трупами. Медицинскую помощь оказывают в срочном порядке. Каждый год от передозировки пивом спасают около 4 тыс. гостей.

Особенное пиво

Напиток для фестиваля готовят эксклюзивный, особенного сорта – Октоберфестовское пиво. Право его варить для праздника имеют только 6 заводов. В праздничном пиве 6% алкоголя, и оно гораздо сильнее ударяет в голову. В прошлом году на фестивале было выпито 7,7 млн литров пенного.

Бюро находок

Захмелев гости меньше следят за своими вещами, поэтому бюро находок переполненное. Данные утерянных вещей за 2015 год: 600 паспортов, 580 кошельков, 320 мобильных телефонов, 220 сумок и рюкзаков, 18 фотоаппаратов, 230 пар очков, 45 ювелирных изделий и часов. Однако самым необычным экспонатом в бюро стала утерянная собака.







Октоберфест-2018: история и интересные факты / 4 фотографии

К слову, Факты ICTV собрали все, что нужно знать о пиве, как выбрать и как правильно пить.

Фото: Alberto Dubini, Draghicich, Filmfoto | Dreamstime.com, Getty Images.