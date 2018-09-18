PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / SpaceX готова вывести в космос оружие США/

SpaceX готова вывести в космос оружие США

Минобороны США изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия.

Американская частная космическая компания SpaceX выведет на орбиту наступательное оружие для правительства США, если оно попросит об этом.

Такое заявление сделал главный исполнительный директор корпорации Гвинн Шотвелл, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Defense One.

Сейчас Минобороны США разрабатывает новые технологии, которые позволили бы отслеживать ракеты России и КНДР, а также изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия, такого, как космические лазеры и пучковое оружие, предназначенные для уничтожения ракет в полете.

Читайте: Торговая война с Китаем. Трамп ввел новые пошлины

Заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии генерал Майкл Гриффин заявил, что хотел бы к 2023 году создать в космосе сеть перехватчиков для противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально распорядился начать работу над созданием военно-космических сил.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Політ на Місяць
Кто полетит на Луну? SpaceX назвала имя пассажира
США-Росія
США увеличат ВВС для противостояния России
Планети
Что будет после Земли: ученые рассказали, на какую планету “переедут” люди
Трамп должен извиниться перед Украиной – Кучма
Ураган
Из-за урагана Флоренс в США погибли 11 человек
Параллельная вселенная в американской пустыне и все что скрыто в Доме оргий
Кандолина Райз
Кондолиза Райс назвала основную проблему американцев
Улицы под водой, отменено 1,5 тыс. рейсов: в США бушует ураган Флоренс
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка