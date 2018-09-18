SpaceX готова вывести в космос оружие США

Минобороны США изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия.

Американская частная космическая компания SpaceX выведет на орбиту наступательное оружие для правительства США, если оно попросит об этом.

Такое заявление сделал главный исполнительный директор корпорации Гвинн Шотвелл, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Defense One.

Сейчас Минобороны США разрабатывает новые технологии, которые позволили бы отслеживать ракеты России и КНДР, а также изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия, такого, как космические лазеры и пучковое оружие, предназначенные для уничтожения ракет в полете.

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Заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии генерал Майкл Гриффин заявил, что хотел бы к 2023 году создать в космосе сеть перехватчиков для противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально распорядился начать работу над созданием военно-космических сил.