PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В Крыму блокируют сайт ICTV и другие украинские интернет-ресурсы (СПИСОК)/

В Крыму блокируют сайт ICTV и другие украинские интернет-ресурсы (СПИСОК)

В Крыму провайдеры блокируют украинские сайты, которых нет в официальных списках Роскомнадзора, что имеет полномочия для запрета интернет-страниц в России и оккупированном Крыму. Под блокировку попал и сайт ICTV.

Об этом сообщили сайту ICTV в Лаборатории цифровой безопасности.

Лаборатория получила доказательство того, что некоторые провайдеры заблокировали несколько украинских сайтов:

  • 1tv.com.ua
  • ictv.ua
  • novy.tv
  • stb.ua
  • gordonua.com
  • qha.com.ua
  • meridian.in.ua
  • krymsos.com.

Сайты недоступны именно из-за блокирования провайдерами, а не из-за ошибок или другой причины.

Об этом свидетельствуют результаты тестирования интернет-блокировок и анализа данных с помощью OONI (Open Observatory of Network Interference).

Провайдеры, которые блокируют украинские сайты:

  • Giganet
  • FarLine
  • Крэлком
  • Ланком
  • Севстар
  • Elite-Net
  • RealWeb

Так, Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, интернет-доступ к которым обеспечивают различные провайдеры.

В частности, в августе 2018 проверки проводили в городах Симферополь и Севастополь.

– Результаты технического исследования дают основания утверждать, что в Крыму есть дополнительный непубличный список сайтов для блокировки, который отличается от всероссийского списка Роскомнадзора, – отметили в Лаборатории цифровой безопасности.

Читайте: Жилье для военных из Донбасса и Крыма – Рада приняла закон

Всего в рамках исследования проверяли 83 сайта, среди которых преимущественно украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.

В Лаборатории цифровой безопасности пообещали в ближайшее время предоставить результаты аналогичных исследований в оккупированных боевиками районах Донецкой и Луганской областей.

Организация также опубликовала инструкцию для тех, кто проживает или бывает в Крыму и хочет присоединиться к исследованию интернет-цензуры.

Напомним, Петр Порошенко убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия отвлекает внимание от Скрипалей: новые доказательства по делу самолета МН-17
Дмитро Нагієв
Мы не тонем, Владимир Владимирович! Нагиев прочитал Дудю стих
Європа платить за Америку. Як Росія може уникнути санкцій
Что не так с “доказательствами” РФ по MH17 – пояснения эксперта
США-Росія
США увеличат ВВС для противостояния России
Боевая готовность. Как Киев готовится дать отпор российской угрозе в Азовском море
Минобороны Украины и Британии объяснили, зачем РФ ложные данные о МН17
В Украине значительно подорожал бензин
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка