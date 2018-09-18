В Крыму блокируют сайт ICTV и другие украинские интернет-ресурсы (СПИСОК)

В Крыму провайдеры блокируют украинские сайты, которых нет в официальных списках Роскомнадзора, что имеет полномочия для запрета интернет-страниц в России и оккупированном Крыму. Под блокировку попал и сайт ICTV.
Об этом сообщили сайту ICTV в Лаборатории цифровой безопасности.
Лаборатория получила доказательство того, что некоторые провайдеры заблокировали несколько украинских сайтов:
- 1tv.com.ua
- ictv.ua
- novy.tv
- stb.ua
- gordonua.com
- qha.com.ua
- meridian.in.ua
- krymsos.com.
Сайты недоступны именно из-за блокирования провайдерами, а не из-за ошибок или другой причины.
Об этом свидетельствуют результаты тестирования интернет-блокировок и анализа данных с помощью OONI (Open Observatory of Network Interference).
Провайдеры, которые блокируют украинские сайты:
- Giganet
- FarLine
- Крэлком
- Ланком
- Севстар
- Elite-Net
- RealWeb
Так, Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, интернет-доступ к которым обеспечивают различные провайдеры.
В частности, в августе 2018 проверки проводили в городах Симферополь и Севастополь.
– Результаты технического исследования дают основания утверждать, что в Крыму есть дополнительный непубличный список сайтов для блокировки, который отличается от всероссийского списка Роскомнадзора, – отметили в Лаборатории цифровой безопасности.
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Всего в рамках исследования проверяли 83 сайта, среди которых преимущественно украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.
В Лаборатории цифровой безопасности пообещали в ближайшее время предоставить результаты аналогичных исследований в оккупированных боевиками районах Донецкой и Луганской областей.
Организация также опубликовала инструкцию для тех, кто проживает или бывает в Крыму и хочет присоединиться к исследованию интернет-цензуры.
Напомним, Петр Порошенко убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму.