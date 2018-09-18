Как утеплить квартиру

Факты ICTV собрали полезные советы, как сохранить тепло в домах и сэкономить деньги на отоплении.

Правильное утепление квартиры поможет снизить расходы тепла на 40%. А это значит, что температура в комнате повысится на 3-10°.

Чтобы комплексно утеплить квартиру следует обратить внимание на окна, стены, пол, потолок, входные двери и балкон.

Конечно, изначально все равно придется выложить немаленькую сумму. Но через несколько отопительных сезонов она окупится.

Утепляем окна

Начинайте с утепления окон. Закройте все щели между рамой и окном, в местах соединения стекла с рамой, а также под откосами. Не забудьте, что под подоконником часто бывают щели, которые также нужно хорошо закрыть.

В строительных магазинах сейчас достаточно монтажных пен и специальных гелей, которыми можно быстро залатать все сквозные щели за 10-15 минут.

Оконное стекло можно оклеить упаковочной пленкой. Никакого клея. Просто намочите стекло и равномерно прижмите заранее подогнанный по размеру кусок упаковочной пленки. Такой нехитрый трюк может снизить теплопотери через окна на 50%.

Утепляем входные двери

Входные двери – один из основных источников потери тепла в квартире. Теплоизолирующий тамбур можно создать установив еще одну дверь.

Если нет возможности поставить новые двери, следует утеплить имеющуюся. Для этого нужно сначала изолировать щели между дверной коробкой и стеной с помощью щелевых реек, монтажной пены или герметика. Проверьте, дверное полотно. Оно должно плотно прилегать к коробке.

Металлические двери с утеплением также хорошо сохраняют тепло.

Следите, чтобы не было сквозняков в квартире, которые “скользят” по ногам. В таких ситуациях и возникает вопрос об уплотнении как входных, так и межкомнатных дверей для повышения звукоизоляции и утепления квартиры.

Избавиться сквозняков можно следующими способами:

Установить щетки для дверей. Они крепятся на нижнюю часть дверного полотна с помощью саморезов, клейкой ленты или зажима.

Утепление с помощью специальной клейкой ленты, которая наклеивается на дверь, и помогает сохранить тепло.

Установки накладных утеплителей на двери, которые крепятся с помощью двусторонней клейкой ленты.

Преимущество такого выбора утепления в том, что утепление дверей займет совсем мало времени и сделать это можно без особых денежных затрат.

Утепляем стены изнутри

Если квартира холодная и некомфортная, придется сделать утепление стен. Для этого стены обшиваются утеплителем (минеральная вата, стекловата, пенопласт, пробка), сверху крепится гипсокартон.

Сделайте перестановку мебели. Поставьте шкафы возле холодных стен или закройте их декоративными панелями. Это также даст возможность сохранить тепло.

Утепляем пол и потолок

Жителям первых этажей больше всего нужно утеплять пол, а тем, кто живет на последнем этаже – потолок.

Если позволяют финансы, конечно, можно сделать теплый пол. Для более экономного варианта подойдет использование таких теплоизоляционных материалов, как жесткая минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, гипсокартон ГВЛ или мягкие ДВП.

Сверху на утеплитель или бетон кладут линолеум с теплозвукоизолирующей прослойкой или ковровое покрытие.

И, наконец, положите на пол ковер.

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Оптимизируем батареи

В случае, если батарея очень старая и ее давно пора менять, можно обратить внимание на новые батареи с регулировкой температуры, таким образом, в теплую погоду их можно перекрывать, а в холодную – устанавливать на максимум.

Чтобы более эффективно использовать тепло от радиатора отопления, нужно с ним установить теплоотражающий экран. Можно использовать обычную фольгу или окрашенный серебрянкой лист фанеры. Она крепится на двусторонний скотч или прижимается деревянными рейками между стеной и батареей.

Имейте в виду, что обогреватель черного цвета отдает больше тепла, чем белый.

Кроме того, не закрывайте батарею мебелью и плотными шторами, чтобы теплый воздух беспрепятственно поступал в комнату.

Утепляем подъезд

И напоследок, позаботьтесь об утеплении подъезда. Подъездные окна и двери можно утеплить бумагой, тряпками, поролоном. Следите, чтобы окна и двери на улицу и в подвал были всегда закрыты.

Напомним, Факты ICTV выяснили, как сделать ремонт в подъезде, не потратив при этом собственных денег.