Австралийская авиакомпания откроет в самолетах спортзалы, спальни и ясли

Австралийская авиакомпания Qantas планирует установить спортзалы в самолетах, которые будут осуществлять 20-часовые беспересадочные перелеты между Лондоном и Сиднеем. Также на борту самолета появятся бар, ясли, спальные зоны с кроватями.

Об этом сообщает fortune.

Авиакомпания хочет запустить услугу с 2022 года и попросила Boeing и Airbus предложить самолеты для маршрута.

Главный исполнительный директор Алан Джойс сказал, что уверен в спросе на перелет.

– Бизнесмены и простые пассажиры будут иметь уверенность в том, что долетят прямым рейсом, им не придется останавливаться, не понадобятся пересадки, когда что-то может пойти не так, сэкономленное таким образом время также очень важно, – отметил он.

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В марте авиакомпания начала беспосадочные полеты между Лондоном и Пертом (Западная Австралия), рейс длится более 17 часов.

Джойс заявил, что с момента запуска рейсы в среднем были на 92% заполнены, а бизнес-класс – на 94%.

Однако, по его словам, пока не существует самолета, который бы мог пролететь из Лондона в Сидней без пересадок. Qantas рассматривает Airbus A350-1000 для полета, но самолет требует модификаций, потому что ему нужно чуть большее полетное расстояние.

К слову, авиакомпания Brussels Airlines, дочерняя компания Deutsche Lufthansa Group, начнет полеты в Киев с 17 октября 2018 года.

Фото: dreamstime.