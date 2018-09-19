Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день не подходит для начала важных дел и старта новых проектов.

Гороскоп на сегодня, 19 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Крупные финансовые операции, важные переговоры желательно перенести. Коммуникации могут быть затруднены, возможно недопонимание в общении.

Подходящее время для благотворительности, помощи нуждающимся.

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Во взаимоотношениях с людьми лучше использовать юмор и легкий подход к общению и по возможности обсуждение серьезных вещей отложить.

Именно легкое отношение и принятие внезапных изменений помогут сделать день приятным.

Возможная эмоциональная холодность и резкие слова способствуют конфликту, желательно этого избежать. В путешествиях и поездках стоит быть внимательнее: могут возникать разного рода задержки и препятствия.

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