Йом-Кипур: как отмечают и традиции

Йом-Кипур – это еврейский праздник, который в этом году приходится на 18-19 сентября.
Йом-Кипур – это самый важный праздник в еврейском религиозном календаре, который в этом году приходится на 18-19 сентября.
Он символизирует завершение 10 дней покаяния. Именно в этот день Бог оценивает деятельность человека за прошлый год и выдает свой вердикт.
В канун Йом-Кипура большое количество религиозных евреев проводит церемонию Ташлых. Этот обряд проводится в послеобеденное время на берегу реки или моря. Во время него читают молитву бросают в воду кусочки хлеба.
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К слову, Факты ICTV собрали календарь церковных праздников на год.
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