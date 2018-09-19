Михайлово чудо 2018: традиции и запреты

19 сентября правосланые украинцы отмечают праздник Михайлово чудо. Он посвящен чуду, сотворенному архистратигом Михаилом в городе Хоны, когда он спас от разрушения местную церковь. О традициях и запретах в этот день – в материале Фактов ICTV.

Согласно легенде, в античном городе Иераполь существовал целебный источник, рядом с которым християнин Архип построил храм – в знак благодарности архангелу Михаила за исцеление его дочери от слепоты.

К нему сходились люди со всей округи, чтобы избавиться от своих недугов. Даже неверующие после увиденного обретали веру в Бога и Христа.

Но это не понравилось язычникам, и они решили уничтожить его, объединив две горные реки и затопив потоком воды эту местность. Тогда Архип стал молится архангелу Михаилу, чтобы тот спас церковь от неверующих.

Святой услышал молитвы и явился на землю. Он ударил мечем по горе, образовав в ней ущелье и отведя воду от храма. Город, где совершилось это чудо, стал называться Хоны (расселина или отверстие).

Традиции праздника

В этот день нужно обязательно сходить в церковь и помолиться архангелу.

И не забудьте поставить свечку за архангела. Если сделать все правильно, то будут исполняться все ваши желания. А просить у Михаила принято о здоровье и счастье своих близких.

Также на Михайлово чудо принято ходить в гости со всей семьей. При этом каждый должен был принести хотя бы одно блюдо.

Благоприятно улаживать все недоразумения и идти на компромисс в ссоре с родными. Поэтому обязательным ритуалом на Михайлово чудо являются объятия и братания.

Запреты на Михайлово чудо

Категорически запрещается работать – Бог накажет.

Нельзя ссориться и ругаться. Считается, что весь негатив возвращается своему владельцу втройне. Поэтому в этот день нужно обязательно помириться со своими друзьями и родственниками, если вы с ними были в ссоре.

На Михайлово чудо нельзя выбрасывать остатки еды – лучше отдать их бездомным или животным.

Говорят, что в этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.

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Фото: kolobok.ua