Призрак-легенда: в США на видео попал Серый человек

Журналисты сняли на видео призрака, о котором впервые услышали в 1822 году.

Во время репортажа об урагане Флоренс на видео попало привидение, первые упоминания о котором датируются 1822 годом, сообщает The Sun.

В ролике можно увидеть, как на пристани ходит призрачная фигура, которую мистики называют призраком Серого человека.

Согласно местным приданиям, те, кто увидит Серого человека, выживут в ураган и сохранят целым свое имущество.

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Легенды говорят о том, что Серым человеком стал влюбленный мужчина, который утонул в болоте на пути к своей возлюбленной. Спустя какое-то время он явился к девушке и приказал покинуть остров Паули, после чего его накрыл сильный ураган.

К слову, в Нортумберленде (Великобритания) отец снял “привидение”, которое появилось возле его дочери.

Видео: ghost guys go

Фото: ghost guys go (Скриншот)