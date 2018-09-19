PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Призрак-легенда: в США на видео попал Серый человек/

Призрак-легенда: в США на видео попал Серый человек

Журналисты сняли на видео призрака, о котором впервые услышали в 1822 году.

Привид

Во время репортажа об урагане Флоренс на видео попало привидение, первые упоминания о котором датируются 1822 годом, сообщает The Sun.

В ролике можно увидеть, как на пристани ходит призрачная фигура, которую мистики называют призраком Серого человека.

Согласно местным приданиям, те, кто увидит Серого человека, выживут в ураган и сохранят целым свое имущество.

Читайте: Двигают предметы и нападают. 7 самых страшных призраков, попавших на видео

Легенды говорят о том, что Серым человеком стал влюбленный мужчина, который утонул в болоте на пути к своей возлюбленной. Спустя какое-то время он явился к девушке и приказал покинуть остров Паули, после чего его накрыл сильный ураган.

К слову, в Нортумберленде (Великобритания) отец снял “привидение”, которое появилось возле его дочери.

Видео: ghost guys go

Фото: ghost guys go (Скриншот)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка