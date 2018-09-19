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Запутался в электропроводах. На Черкащине пожарные спасли дятла

В Жашкове Черкасской области спасатели освободили дятла, который запутался в проводах электрического столба.

У Жашкові врятували дятла

На улице Соборной в Жашкове спасатели освободили дятла, который регулярно подъедал на старом электрическом столбе, сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

– Настал момент, когда дятел из охотника превратился в дичь. При поиске в старом деревянном столбе червей, птица неожиданно запуталась в электрических проводах.

Попытки освободиться оказались напрасными и красноголовый обессиленный охотник бессильно повис у столба, – добавил он.

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Запутался в электропроводах. На Черкащине пожарные спасли дятла / 2 фотографии

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На обращение полицейских к месту происшествия прибыл дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части.

Спасатели установили выдвижную лестницу и, поднявшись на столб, освободили птицу с помощью диэлектрического инструмента.

К слову, ранее во время пожара в киевской многоэтажке пожарные спасли попугая Кешу.

Фото: Konstantin Protsenko/Facebook

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