Запутался в электропроводах. На Черкащине пожарные спасли дятла

В Жашкове Черкасской области спасатели освободили дятла, который запутался в проводах электрического столба.
На улице Соборной в Жашкове спасатели освободили дятла, который регулярно подъедал на старом электрическом столбе, сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.
– Настал момент, когда дятел из охотника превратился в дичь. При поиске в старом деревянном столбе червей, птица неожиданно запуталась в электрических проводах.
Попытки освободиться оказались напрасными и красноголовый обессиленный охотник бессильно повис у столба, – добавил он.
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На обращение полицейских к месту происшествия прибыл дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части.
Спасатели установили выдвижную лестницу и, поднявшись на столб, освободили птицу с помощью диэлектрического инструмента.
К слову, ранее во время пожара в киевской многоэтажке пожарные спасли попугая Кешу.
Фото: Konstantin Protsenko/Facebook