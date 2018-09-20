Meizu выпустил три новых смартфона: характеристики и цены

Meizu 16, Meizu V8, Meizu X8 – сразу три смартфона вышли на рынок гаджетов. Телефоны оснащены лучшими камерами в своем классе и могут стать бестселлерами в своих ценовых категориях.

Meizu представили сразу несколько новинок, среди которых уникальный флагман Meizu 16X и два смартфона бюджетника – Meizu V8, Meizu X8.

Сильными сторонами этих смартфонов являются превосходные для своих ценовых сегментов камеры и безрамочный дизайн дисплеев.

Смартфон поступит в продажу 10 октября.

Мы собрали характеристики и цены на новые Meizu.

Meizu 16X

Meizu 16X получил новый процессор Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Устройство также оснащено Super AMOLED-экраном с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160х1080 пикселей.

Основная камера, сдвоенная, с модулями на 12 и 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 3100 мач с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.

Базовая версия Meizu 16X с модификацией памяти 6/64 ГБ оценена $306 (8 400 грн), а версия с 6/128 ГБ памяти стоит $350 (9 600 грн).

Meizu V8

Модель V8 оснащена 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1440×720 пикселей.

Яркость составляет 450 нит, а соотношение сторон — 18:9. Процессором служит MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц.

Оперативной памяти 3 ГБ, встроенного пространства — 32 ГБ, но есть слот для флеш-накопителей.

Сзади только одна камера — 13 Мп (f/2.2). Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч.

Версия V8 Pro, как и обязывает название, мощнее: процессор Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища.

Основная камера состоит из двух сенсоров — 12 и 5 Мп. Батарея такая же, как и у V8 — 3200 мАч.

Стоимость V8 равняется примерно $120 (3 400 грн), а V8 Pro оценен в $160 (4 500 грн).

Meizu X8

Meizu X8 получил дисплей на 6,2 дюйма, чип Snapdragon 710, 4 либо 6 ГБ ОЗУ и 64—128 ГБ памяти.

Камеры скромнее, чем у 16X: 12 и 5 Мп. Аккумулятор емкостью 3210 мАч за тридцать минут зарядится на 50%.

Цены начинаются с $230 (6 500 грн).

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Напомним, известная компания прекращает производство смартфонов.