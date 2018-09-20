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На пляже Новой Зеландии нашли гигантскую ядовитую медузу

На пляже на севере Окленда семья нашла необычное существо. Оказалось, что это ядовитая медуза цианея, также известная как львиная грива.

Об этом сообщает новозеландский сайт Aukland Now.

Ева и Адам Дикинсоны и их двое детей нашли львиную гриву на пляже Пакири, к северу от Уоркуорта на Северном острове.
– Медузы были повсюду, мы были очень удивлены. А затем мы увидели эту огромную медузу, которая показалась не похожей на других. Мы очень долго рассматривали ее, потому что она была красивого цвета и формы. Мой сын сказал, что она напоминает ему вулкан, — рассказала Ева Дикинсон.

Диана Макферсон, ученый из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA) уточнила, что медуза львиная грива довольно распространена в Новой Зеландии в теплые месяцы, то есть с ноября по март. Тем не менее, сентябрь кажется необычно ранним временем для появления этих животных на пляжах.

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По ее словам, прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но не приведет к смерти.

– У них есть токсин в их щупальцах, которые могут причинить вам боль, если вы приблизитесь к ним. Люди должны относиться к ним с осторожностью, – добавила Макферсон.

Цианея — это самая большая медуза, которую можно встретить в Новой Зеландии. Обычно они достигают 50 сантиметров в ширину, однако были зафиксированы случаи, когда размеры медуз этого вида превышали метр в диаметре.

К слову, на пляже в Лузановке нашествие медуз-корнеротов, достигающих порой 50-60 сантиметров в диаметре и 10 кг в весе.

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