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Октоберфест 2018: где пройдет самый популярный пивной фестиваль Европы

Октоберфест 2018 традиционно пройдет с 22 сентября по 7 октября в Мюнхене, на лугу Терезы. На самое большое народное гуляние в мире ежегодно съезжаются около 6 млн посетителей.

Октоберфест 2018 традиционно пройдет на лугу Терезы – в центре Мюнхена, неподалеку от Главного вокзала.

Главный праздник пенного отличается большим количеством пивных палаток, конкурсов, местной еды и разнообразных аттракционов.

Известно, что к участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовское пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %, которое в другое время года обычно называют мартовским или венским.

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К слову, мы также рассказали, какая история Октоберфеста, и собрали самые интересные факты события.

Кстати, для тех, кто не сможет поехать в Германию, Факты ICTV сделали подборку мест, куда пойти на Октоберфест в Киеве.

Фото: Dreamstime

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