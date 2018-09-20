Компания Samsung представила смартфон Galaxy A7 (2018). Модель с тройной основной камерой впервые появилась в среднем ценовом сегменте, а не в флагманской линейке.

Samsung Galaxy A7 2018 с тройной камерой представили сегодня в Южной Корее, сообщает компания.

Samsung Galaxy A7 (2018) – характеристики

Основная камера собрана из трех модулей. Главный модуль сочетает сенсор изображения разрешением 24 Мп и объектив с диафрагмой F/1,7.

В пару ему установлен вспомогательный модуль с матрицей разрешением 5 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, что отвечает за анализ глубины сцены, а также широкоугольный модуль с разрешением 8 Мп, диафрагмой F/2,4 и углом обзора в 120°.

Фронтальная камера имеет сенсор изображения разрешением 24 Мп и объектив с максимальной диафрагмой F/2,0, а также собственную светодиодную вспышку.

Galaxy A7 получил 6-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2220х1080 пикселей.

В основе – 8-ядерный процессор, работающий на частоте 2,2 ГГц.

Оперативная память – 4 или 6 ГБ, а флеш-память – 64 или 128 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет 3300 мА/ч.

Samsung Galaxy A7 2018 будут продавать в четырех цветах – синем, черном, золотистом и розовом.

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Samsung Galaxy A7 (2018) обзор







Samsung представил Galaxy A7 2018 с тройной камерой / 4 фотографии

Samsung Galaxy A7 (2018) цена

Купить Samsung Galaxy A7 2018 можно будет уже этой осенью. Сначала новинка появится в некоторых странах Европы и Азии.

Цена Galaxy A7 пока неизвестна. По слухам, стоимость гаджета будет на уровне $400.

К слову, компания Meizu представила три смартфона, которые могут стать бестселлерами в своих ценовых категориях.

Фото: Samsung