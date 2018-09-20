PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Tokyo Game Show 2018: на выставку видеоигр привезли рекордное количество новинок/

Tokyo Game Show 2018: на выставку видеоигр привезли рекордное количество новинок

В этом году на Tokyo Game Show привезли рекордное число новинок.

Tokyo Game Show

С 20 по 23 сентября 2018 года в Токио проходит ежегодная выставка видеоигр Tokyo Game Show. В этот раз свои новинки демонстрирует рекордно большое количество экспонентов (668), сообщает NHK World.

Также в этом году большое внимание уделили соревнованиям по видеоиграм. Место проведения шоу оборудовали огромными экранами, чтобы посетители могли наблюдать за игрой профессиональных игроков. Призовой фонд составляет почти $90 тыс.

Читайте: Блокбастеры и спортивные симуляторы: лучшие видеоигры сентября

Кроме того, большие издатели уже публикуют на своих каналах трейлеры к самым ожидаемым новинкам 2018-2019 года. Для Resident Evil 2 опубликовали сюжетный трейлер, Devil May Cry 5 наконец-то обзавелся новым персонажем, а Kingdom Hearts 3 шокировал фанатов серии.

К слову, компания CD Projekt RED продемонстрировала 48 минут игрового процесса ожидаемой видеоигры Cyberpunk 2077.

Фото: Игромания

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стало известно, кто получил первую копию FIFA 19
Відеоігри вересня
Блокбастеры и спортивные симуляторы: лучшие видеоигры сентября
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077: CD Projekt RED показали 48 минут игрового процесса
Красивы и опасны: топ-5 женщин в видеоиграх (ГОЛОСОВАНИЕ)
Red Dead Redemption 2
Действительно живой мир – первый игровой процесс Red Dead Redemption 2
Приближается пора блокбастеров: лучшие видеоигры августа
Во что поиграть летом: лучшие видеоигры первой половины 2018 года
Украинские геймеры из NAVI выиграли $125 тыс. в турнире по CS
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка