Tokyo Game Show 2018: на выставку видеоигр привезли рекордное количество новинок

В этом году на Tokyo Game Show привезли рекордное число новинок.

С 20 по 23 сентября 2018 года в Токио проходит ежегодная выставка видеоигр Tokyo Game Show. В этот раз свои новинки демонстрирует рекордно большое количество экспонентов (668), сообщает NHK World.

Также в этом году большое внимание уделили соревнованиям по видеоиграм. Место проведения шоу оборудовали огромными экранами, чтобы посетители могли наблюдать за игрой профессиональных игроков. Призовой фонд составляет почти $90 тыс.

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Кроме того, большие издатели уже публикуют на своих каналах трейлеры к самым ожидаемым новинкам 2018-2019 года. Для Resident Evil 2 опубликовали сюжетный трейлер, Devil May Cry 5 наконец-то обзавелся новым персонажем, а Kingdom Hearts 3 шокировал фанатов серии.

К слову, компания CD Projekt RED продемонстрировала 48 минут игрового процесса ожидаемой видеоигры Cyberpunk 2077.

Фото: Игромания