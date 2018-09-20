Третья за год: в Британии объявили еще одну королевскую свадьбу

О предстоящем бракосочетании объявили Леди Габриэлла Виндзор и ее возлюбленный Томас Кингстон.

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Леди Габриэлла Виндзор, которую называют просто Эллой, – двоюродная племянница королевы Елизаветы II, дочь кузена Ее Величества – принца Майкла Кентского и его супруги принцессы Майкл Кентской. Кроме того, Элла является дальней родственницей принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

– Принц и принцесса Майкл Кентские рады сообщить о помолвке их дочери Леди Габриэллы Виндзор и мистера Томаса Кингстона. Предложение руки и сердца было сделано в августе на острове Сарк, – заявили представители Букингемского дворца.

Свадьба 37-летней леди Габриэллы Виндзор и бизнесмена Томаса Кингстона запланирована на весну 2019 года. Пара встречается уже около трех лет.

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Ранее Томас Кингстон встречался с младшей сестрой герцогини Кембриджской Кэтрин – Пиппой Миддлтон. После расставания Томас и Пиппа сохранили дружеские отношения, и они с Габриэллой присутствовали на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса.

Стоит отметить, что мать новоиспеченной невесты Габриэллы – принцесса Майкл Кентская запомнилась расистским скандалом в декабре прошлого года. Во время семейного рождественского банкета в Букингемском дворце, на котором присутствовала возлюбленная принца Гарри Меган Маркл, принцесса Майкл Кентская надела брошь с изображением темнокожего раба. Позже принцесса извинилась за свой поступок.

Ранее Факты ICTV писали, что жена принца Гарри Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Великобритании.

Фото: hellomaguk.