Как проснуться утром и легко начать день – Топ-11 советов

Для того, чтобы легко проснуться утром и быть бодрым, нужно следовать нескольким важным правилам. Факты ICTV собрали несколько дельных советов, которые помогут вставать с кровати без проблем.

Как легко и быстро просыпаться утром – этот вопрос особенно актуален осенью, когда организм еще не перестроился после лета.

Факты ICTV собрали 11 советов, которые подскажут, как проснуться утром без ненависти ко всему миру.

Для того, чтобы легко проснуться, юзайте такие лайфхаки:

Используйте психологию Проверяйте почту в кровати Положите будильник подальше Приобретите “умный будильник” Обратитесь к “социальному будильнику” Избегайте алкоголя, кофе и еды на ночь Откройте окно перед сном Начните жевать, как только откроете глаза Заведите собаку Следите за графиком Ложитесь раньше

А теперь об этих советах подробнее.

Психология

Сделайте за правило себе перед сном поставить четкую цель, ради которой вы должны будете проснуться рано и быть бодрым. Например, какое-то неотложное дело, которое вы не сделали вечером, а если не решите это прямо с утра, то последствия будут ужасными.

Придумайте себе награду за быстрый подъем и не забывайте ее получать. Для того, чтобы зацепить муки совести, расскажите друзьям, что вы решили вставать рано и вовремя, и не собираетесь нарушать это правило.

Почта

Оставьте ленту Facebook и Twitter на утро. Проснувшись, ужаснитесь мировым новостям, прочитайте письмо от недовольного заказчика, позавидуйте фоточкам коллеги из какой-нибудь экзотической страны — и вот ваш мозг уже заработал, можно вставать.

Сидеть за ноутбуком или смотреть телевизор перед сном — тоже плохая идея. Ваша нервная система находится в возбуждении, от этого уснуть становится гораздо труднее.

А вот утром этот эффект пойдет вам на пользу.

Откиньте будильник

Поместите будильник подальше от кровати, чтобы пришлось встать и выключить этот невыносимый звук.

Установите повтор. Если встали — двигайтесь в сторону душа, он вас спасет. По дороге можно включить энергичную музыку — тоже хороший способ взбодриться.

Умный будильник

Хорошо использовать смарт-браслеты, оснащенные “умными будильниками”, которые предлагают задать временной интервал для будильника, а потом, анализируя ваши фазы сна, находят оптимальный момент для пробуждения.

Однако браслет не сразу сможет распознать особенности вашего организма, и вам придется какое-то время привыкать друг к другу.

Зато потом вы просто не сможете без него обойтись: пробуждение в идеальное время, да еще и от легкой, но настойчивой вибрации вместо звукового сигнала — это настоящий прорыв в области гуманных технологий.

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Социальный будильник

Многим помогают сервисы типа Будиста, где можно анонимно оставить свой номер телефона и попросить разбудить вас в конкретное время.

Когда вам позвонит незнакомец и пожелает доброго утра — вы проснетесь, как минимум, от неожиданности, а умиление и благодарность поднимут утреннее настроение.

Сервис гарантирует, что вас разбудят в любом случае: даже если доброго незнакомца в нужное вам время не найдется, его роль выполнит робот.

Нет алкоголю, кофе и еде на ночь

Если вам приходится работать до рассвета, вы перебиваетесь перекусами, “грешите” сытной поздней трапезой и парой-тройкой чашек кофе, чтобы не уснуть раньше времени.

Но невовремя принятый кофеин будет работать еще и тогда, когда вам уже пора спать, зато когда придет пора вставать — он выветрится, как будто его не было.

А полный желудок ночью — это стопроцентная гарантия тяжелого сна, омраченного активным пищеварением.

Еще одна распространенная ошибка — решение выпить что-нибудь алкогольное, “чтобы было легче заснуть”. Заснете вы, может, и легче, но, скорее всего, проснетесь уже через час, а утром вам будет трудно оторвать тяжелую голову от подушки.

Окно перед сном

Распахните форточку пошире перед тем, как лечь спать, даже если на улице зима. Свежий воздух в комнате выполняет сразу две полезные функции: вам будет легче заснуть, потому что в помещении достаточно кислорода, и легче проснуться, потому что в комнате свежо.

Без будильника окно, увы, не работает, но обещает упростить задачу.

Не пытайтесь проделать этот трюк, если по соседству с вами идет стройка или находится железнодорожная станция.

Начните жевать

Положите, например, возле кровати яблоко и, когда услышите сигнал будильника, начните его есть.

Ваш организм будет слегка удивлен, но покорно проснется и начнет выполнять свои естественные функции.

Через несколько секунд вам будет гораздо проще открыть глаза и захочется принять вертикальное положение.

Собака

Собака — это еще и отличный будильник. Когда животное будет скакать по вас, облизывать лицо и поскуливать в ожидании прогулки — вы просто не сможете спать дальше.

График

Все политики и успешные бизнесмены соблюдают режим, как бы скучно это ни звучало. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

Человеческий организм привыкает ко всему, и когда он привыкнет к режиму — вы будете просыпаться и вставать рано без лишних страданий, как будто это нечто естественное.

Ложитесь рано

Все гениальное просто. Если вам нужно определенное количество часов сна, возьмите их вечером, а не утром.

Сон, который начинается до полуночи, более качественный и эффективный, чем тот, который достается вам в предутренние часы.

Напомним, лучше не ждать, пока вас “отключит” от усталости, а подготовиться ко сну заранее.

Фото: Voyagerix/Dreamstime.com