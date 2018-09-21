Прогноз на сегодня в целом благоприятный, но важные начинания лучше отложить.

Гороскоп на сегодня, 21 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

Звезды советуют заняться повседневными делами, особенно теми, которые не предполагают долгосрочного результата.

День также подходит для обучения.

В еде лучше отдать предпочтение легкой и здоровой пище и исключить аллергенные продукты.

Сегодня неблагоприятно: подстригание ногтей, давать и брать в долг, но можно стричь волосы.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.