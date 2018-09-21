Колоритная столица: как провести отпуск в бурных Афинах

Факты ICTV из собственного опыта делятся идеями отпуска в Афинах: как доехать, куда идти, где гулять, купаться, есть, что смотреть за пределами города.

Об Афинах не скажешь, что это типичный, именно туристический, город Греции, но важна изюминка: Средиземное море сочетается с античной архитектурой, современными музеями и шармом контрастного мегаполиса. Не откажите себе в шумной и непосредственной Греции.

Дорога

Самолеты Wizzair предлагают рейсы из Будапешта и Катовице, а Ryanair – с Жешова, Катовице и Будапешта.

Обратите внимание на правила авиакомпании – обязательно распечатайте билет и сделайте дома Check-in. Советуем в том же Ryanair заказывать услугу Priority and 2 cabin bags: с такой опцией возьмете на борт небольшой чемодан и рюкзак (за большой багаж надо платить), а также попадете в самолет в числе первых пассажиров.

Цены за перелеты стартуют от 10 евро.

При выходе из аэропорта Афин увидите автобусы, которые курсируют в город. В киоске купите билет за 6 евро. Ехать в центр столицы, к станции метро Сидагма, около 50 минут.

Если приезжаете ночью, то в центре садитесь в желтое такси. Проезд стартует от 5 евро. Назад в аэропорт можете ехать от Сидагмы, либо от других остановок, где вам удобнее.

Общественный транспорт

В столице Греции есть метро, ​​городская электричка, трамваи, троллейбусы, автобусы. Движение очень стремительное – машины гонят на скорости, между ними множество мотоциклов и мопедов, а вот велосипедистов редко встретишь.

Обязательно распечатайте дома карту метро. Кстати, метрополитен Афин – интересный. На многих станциях представлены экспозиции и инсталляции древних находок, живописи, графики, скульптур.

Приобретите один билет на все виды транспорта. Билет на 5 дней стоит 9 евро.

Море

С Сидагмы к морю едут два трамвая – №3 и №5. Ехать к волнам минут сорок. Можете выйти на любой остановке у моря, но есть локации получше и похуже – где-то песок, а где-то галька; есть места с лежаками и с зонтиками, а есть без; где-то чище, где-то грязнее.

Советуем доехать до остановки Каламаки – там комфортнее, открыто кафе с прохладительными напитками, под каждым зонтиком расположены два лежака. Аренда одного стоит 4 евро в будний день и 5 евро – в выходной.

Море теплое и ласковое, но люди загрязняют его. Море не все уважают, но вы уважайте себя и позвольте себе выехать за пределы Афин. Ведь там пляжи чище, спокойнее и людей не много, а море значительно дружелюбнее и нежно играет волнами. И ехать не долго – как из центра к морю. Найдите турагентство и закажите себе билет, например, в Оропо.

Мы ходили в бюро в районе станции Святого Николая: на метро едете до станции Аттики, а оттуда одна остановка на городской электричке до Святого Николая. Поищите в Интернете агентство Tsanas. Билет в Оропо на половину дня будет стоить 5 евро, на целый день – 10 евро. Даже отличное место в Оропо посоветуем: выходите на конечной остановке Корали. Там мало людей, на берегу расположилась уютная терраса, где продают морепродукты, белое ледяное вино и хороший кофе. А еще есть Wi-Fi, посему сможете транслировать красоту сразу с побережья.

Архитектура и музеи

Город действительно огромный. Если у вас мало времени, то стоит уделить один день экскурсионному автобусу. Это те известные двухэтажные автобусы, которые останавливаются у достопримечательностей. Вы выходите, если желаете, а после прогулки садитесь в следующий автобус.

Вам дают карту и наушники для аудио-экскурсии. Автобусы стартуют у выхода из метро Cидагма. Мы выбрали компанию Sights of Athens, которая предлагает несколько направлений автобусной прогулки, а также две пешеходные экскурсии.

Цена: 13 евро.

Афинский Акрополь и храм Зевса

Эти ощущения не описать. Древние храмы на холме Акрополис, а вокруг – роскошные Афины. Очередь очень длинная, но быстро движется.

Как доехать: направляйтесь к станции метро Акрополь.

Билет: 20 евро. Кстати, вы можете купить одну карточку, которая будет действовать для всех музеев. Ее цена – 30-35 евро. Ищите в туристических пунктах.

К слову, если ехать пятым трамваем с Сидагмы, то за окнами увидите древнюю архитектуру – это храм Зевса.

Здесь также интересно – широкие просторы и идеальное место для фото, ведь людей немного.

Вход: 6 евро.

Современный музей Акрополь и Археологический музей

Рядом с холмом Акрополь работает современный музей Акрополь. Огромный, со стеклянными потолками и панорамными окнами, откуда открываются незабываемые виды! В экспозиции собраны находки дохристианских времен и времен христианства.

Здесь множество залов, поэтому настройтесь долго блуждать по лабиринтам античности.

Билет: 5 евро. Вы можете заказать его online, чтобы не стоять в очереди.

Уделите внимание и масштабному Археологическому музею с большим количеством артефактов. В пространстве представлена ​​не только история Греции, но и, к примеру, Египта.

Экспозиция расположилась даже в уютном зеленом дворике.

Билет: 7 евро. Надо ехать три остановки на троллейбусе вправо от Сидагмы.

Монастыраки, Плака и традиционный рынок

Район Монастыраки известный своим блошиным рынком. С ним контрастирует церковь, бывшая мечеть (нынче – музей керамики) и древняя библиотека. Монастыраки – шумная территория с хорошими кафе, джелатериями с настоящим джелато и прилавками с фруктами. Но здесь фрукты лучше не покупать: стоят больше и качество не очень.

В Монастыраки своя неповторимая харизма. Так же, как и в старом районе Афин – Плака. Плака простирается узкими, цветочными лабиринтами, многочисленными сувенирными лавками, дорогими тавернами.

Продавцы сидят за импровизированными столиками посреди улиц, пьют кофе, лакомятся мороженым и громко приглашают в свои магазины. Если хотите сувениры за оптимальную стоимость, то идите в шопинг-центр Плаки, там широкий выбор и цены ниже.

А вот традиционный, нетуристический рынок – это умилительно. Прилавки пестрят аккуратными узорами фруктов, овощей, зелени, масел, специй и даже рыба здесь хорошо пахнет.

Продавцы перекрикивают друг друга, дабы соблазнить купить их товар. Цены стартуют от 1 евро за килограмм, но после 14.00 падают вдвое, поэтому до 15.00 можете выгодно скупиться.

Ликавит

Покорите самую высокую афинскую вершину – Ликавит. Это холм посреди города высотой 277 м.

В древние времена здесь вырос храм, посвященный Зевсу, а нынче видим часовню Св. Георгия, ресторан и театр под открытым небом. Даже кот живет! Это магия – наблюдать Акрополь с высоты, а вечером он сияет в иллюминации всего города! К подножию Ликавит ведет лестница между домами в тени деревьев. На гору можете подняться пешком или фуникулером за 7 евро в обе стороны.

Как добраться: направляйтесь на метро к станции Эвагелизмош дальше пешком – вверх к подножию холма.

Храм Посейдона посреди моря!

Купите в турагентстве билеты к Посейдону на мысе Сунион. Храм Посейдона расположился на крутой скале, которую омывает Эгейское море. Автобус вывезет вас на гору, а дальше надо еще немного подняться.

С высоты откроются сказочные пейзажи. От Посейдона спускайтесь в другую сторону. Здесь здорово погулять, а можно и просто прилечь на скалу и созерцать древнюю архитектуру и море, которого вы не увидите в Афинах.

Автобусный билет в две стороны стоит 12 евро, подъем к Посейдону – 8 евро.

Маленькие острова

Если отдыхаете в Афинах, то не помешает увидеть и несколько маленьких островов. Турагентства организовывают круизы на кораблях. Как вариант, дневная морская прогулка к островам Идра (Гидра), Порос и Эгина.

Миниатюрные острова с узкими каскадными улочками, с цветными домами в лабиринте сосен, инжира и съедобных кактусов. На Идре играют изумрудные волны Эгейского моря, а в белых полутонах архитектуры и брусчатки контрастируют красочные милые кафе. Здесь единственный транспорт – лошади.

Порос и Эгина, возможно, не такие пряничные, но имеют харизму, вкус фисташковой наливки и концентрацию закоулков, которые хочется сфотографировать.

Круиз стоит 55 евро (в стоимость включено обед и развлечения на корабле).

Еда

В Афинах интересно посетить аутентичную таверну, где собираются местные и мирно веселятся под греческие блюда и прохладное белое вино. Нетуристические заведения – без пафоса, однако шумные. Здесь вкусно, порции большие, а цена за позицию ниже на три евро, чем в модных локациях. В Афинах всегда бесплатно подают воду, очень часто к кофе приносят кекс, пирожное или домашнее печенье. Хлеб также бесплатный, иногда фрукты являются комплиментом от заведения.

Есть несколько моментов. К вечеру греческие блюда могут закончиться. Также спрашивайте в кафе о том, готовят ли здесь именно традиционные греческие вкусности, или это вариация из других кухонь мира. Непременно попробуйте в Афинах пастицио, мусака, скепасты, шуфляки, греческий и другие салаты.

Салаты – это отдельная история. Их здесь подают не по граммам, а просто большую тарелку и в каждом кафе она по-своему большая.

Цены. В обычных кафе порция пищи стоит от 3 до 8 евро, от шуфляки в пите до мусака. Порции большие, поэтому девушки нередко заказывают блюдо на двоих, либо забирают остатки домой. Цена за эспрессо – от 1-2 до 4 евро, если закажете чашечку кофе в кофейне с видом на Акрополь.

Цены в супермаркетах не существенно отличаются от киевских. К примеру, сыр, колбаса, йогурты, мороженое, вино, фрукты, овощи стоят меньше, чем в Украине. Потому питаться в домашних условиях очень даже выгодно.

Жилье

Airbnb предлагает бюджетные варианты. Вы можете снять квартиру на двоих за 20 евро в сутки. Апартаменты у моря (как и кафе и магазины) – дороже, но какой смысл бронировать, если море в городе неидеально и все равно надо ехать за пределы Афин.

Обязательно посетите Афины, ведь это культурно богатый и очень колоритный город.

Фото: Эвелина Гурницкая

Эвелина Гурницкая