Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Предлагаем вашему вниманию самые интересные события этих выходных. Вечера становятся все холоднее, и поэтому планирование досуга становится делом еще более ответственным. Факты ICTV выбрали мероприятия, которые украсят ваш отдых, согреют и прогонят осеннюю меланхолию.

На этих выходных киевляне могут посетить фестиваль современной поп-культуры, который с 1970 года ежегодно проходит в Сан-Диего, а теперь и в Украине. Также в рамках мероприятия пройдет Dog Cosplay Contest, на который нужно приходить с собаками в костюмах известных героев из фильмов или комиксов и выбороть звание лучшей собаки-косплеера Украины.

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Также Киев ждут и музыкальные события – концерт Александра Положинского и презентация нового альбома активно набирающей популярность пост-панк группы Small Depo.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева этого уик-энда.

Классика под звездами. Фрески

Фото: Facebook

Планетарий

21 сентября, 19.30

Стоимость: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

В рамках художественного проекта ARTSPACE Киевского планетария проходит серия концертов Классика под звездами, и в эту пятницу состоится очередной ее концерт — ансамбль Фрески исполнит программу Романтические истории.

В этом шоу будут объединены удивительные истории любви, описанные словом и музыкальными номерами, а также уникальные визуальные эффекты, которые поднимут эмоциональность действа под высокий свод планетария. Этот чувственный концерт не оставит равнодушным никого.

Star and Orchestra. Александр Положинский

Фото: Facebook

21 сентября, 20.00

Caribbean Club

Стоимость: 390 – 1400 грн

Купить билеты можно тут

На сцену Caribbean Club возвращается проект, который не один раз собирал полные залы любителей современного джаза. Star and Orchestra – музыкальный диалог между популярными украинскими артистами и джазовыми музыкантами. Его участниками уже успели стать поп-певец Артем Пивоваров, вокалистки Оля Диброва и Злата Огневич, композитор и певец Владимир Ткаченко и фронтмен группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

21 сентября вместе с джазовым оркестром на сцену выйдет лидер украинской альтернативной группы Тартак Александр Положинский. Специально для своих поклонников музыкант готовит программу лучших песен. Однако, в этот вечер они прозвучат в совершенно новой и необычной аранжировке.

Small Depo

Фото: Facebook

22 сентября, 19.00

Mezzanine

Стоимость: 150 грн

Купить билеты можно тут

22 сентября в столичном клубе Mezzanine пройдет концерт группы Small Depo, на котором ребята презентуют новый альбом. В качестве приглашенных гостей – My Personal Murderer и Logleg.

Small Depo несут в массы холод своего минималистичного пост-панка и инди-рока, рассуждая на темы радостей и потерь, любви и дружбы в молодежных кругах. Группа отправляется в осенний тур, и Киев получает возможность принять их первое выступление.

Comic Con Ukraine

Фото: Facebook

22 сентября, 12.00

Арт-завод Платформа

Стоимость: 350 – 500 грн

Купить билеты можно тут

Comic Con – это международный фестиваль современной поп-культуры, который с 1970 года ежегодно проходит в Сан-Диего, а 22 и 23 сентября состоится в Украине.

Местом встречи фанатов комиксов, кинематографа и анимации станет Арт-завод Платформа. Именно там гости фестиваля смогут познакомиться с кумирами и единомышленниками, посетить лекции о кино, комикс-индустрии, геймерский турнир, или же просто отдохнуть с друзьями в зоне отдыха или оторваться на выступлениях украинских музыкантов.

В рамках Comicon Ukraine фонд помощи бездомным животным Happy Paw проведет необычное для Украины мероприятие, а именно Dog Cosplay Contest. Это будет большое косплей-дефиле, на котором четвероногие участники предстанут в образах известных героев из фильмов, комиксов и компьютерных игр и смогут посоревноваться за звание лучшей собаки-косплеера Украины.

Фото: Facebook

Все участники мероприятия получат приятные сувениры от организаторов, а победители и призеры во всех номинациях – ценные и крутые подарки от партнеров и спонсоров ивента.

Также на локации все 2 дня фестиваля будет работать детская зона, ярмарка товаров для животных, мастер-классы по изготовлению игрушек, уходу за любимцем, лекции от ведущих специалистов в области ветеринарии, кинологии и груминга.

Велогонка Red Bull Властелин Горы

22 сентября, 13.45 (о 14.00 старт первых участников)

Андреевский спуск, 5\31

Для участия регистрируйтесь онлайн на redbull.ua/VolodarGory

Попробовать быстрее добраться из подножия до самого верха Андреевского спуска смогут все велолюбители на любых велосипедах!

В 13.45 торжественно откроет соревнования известная украинская велогонщица и победительница Кубка мира по маунтинбайку 2017 – Яна Беломоина. Поэтому в течение часа (с 14.00 до 15.00) у гостей и участников соревнований есть прекрасная возможность взять автограф, сфотографироваться и пообщаться со спортсменкой мирового уровня.

На гонки допускаются любые виды велосипедов. Шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие – на чем можно испробовать свои силы, взять новую вершину и стать полноправным Властелином Горы. Участников ждет 580 метров трассы с набором высоты в 56 метров! Участвовать могут женщины и мужчины в возрасте от 18-ти лет. Победитель среди мужчин и женщин будет определен по результатам наилучшего времени в финале соревнований.

Напомним, Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий сентября.