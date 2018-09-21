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На глубине засняли существо, состоящее только изо рта

Морские исследователи засняли на видео удивительного угря, который состоит из одного рта.

Вугор

Морские исследователи The Nautilus team засняли на видео морского угря, который почти полностью состоит из одного рта и может “растворяться” в пространстве, сообщает Medialeaks.

Редкого угря под названием большерот мало кому удавалось увидеть в естественной среде обитания.

Команде исследователей удалось заснять и момент, когда морское существо растягивает рот настолько, что он кажется единственной вещью, из которой состоит угорь.

По словам авторов съемки, им попался угорь-подросток, а взрослая особь может вырастать почти до 2 метров в длину.

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К слову, на пляже на севере Окленда семья нашла необычное существо. Оказалось, что это ядовитая медуза цианея, также известная как львиная грива.

Видео: EVNautilus

Фото: EVNautilus (Скриншот)

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