Гороскоп на сегодня, 22 сентября

В целом 22 сентября – день благоприятный и активный.

Гороскоп публикует Astro.Expert в Telegram.

Сегодня подходят занятия творчеством: танцы, музыка могут принести удовольствие и приятные эмоции.

Хорошее время, чтобы уделить внимание вопросам здоровья, можно начинать лечение.

В общении, скорее, будет преобладать напористость, агрессия — начинать новые знакомства и устанавливать новые связи на такой волне не рекомендуется.

Уместно посвятить время решению земельных вопросов — это может быть как садоводство, так и дела, связанные с земельными участками и недвижимостью.

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Благоприятный день для самообразования, особенно если это обучение поможет улучшению профессиональных навыков.

Неблагоприятно: брать деньги в долг.

Благоприятно: стрижка волос, начало путешествий.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.