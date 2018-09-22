Куда пойти на Октоберфест 2018: топ-5 событий в Киеве

Октоберфест – ежегодный фольклорный фестиваль в Мюнхене (Германия), который считают праздником пива. Куда пойти в Киеве на Октоберфест 2018, расскажут Факты ICTV.

Октоберфест ежегодно привлекает около 6 млн посетителей.

Праздник проводится в начале октября на лугу Терезы – в центре Мюнхена, недалеко от Главного вокзала.

Продолжительность фестиваля в среднем составляет 16 дней. Октоберфест 2018 стартует 22 сентября и продлится до 7 октября.

Праздник пива широко известен и любим во всем мире. В этом году он пройдет уже 186-й раз.

Традиции пира унаследовали также другие страны, в том числе – Украина.

Обычно в эти дни в Киеве организовывают фестивали пива или тематические вечеринки в пабах.

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Куда пойти в Киеве на Октоберфест 2018

Жовтень FEST

Пивной фестиваль Жовтень FEST пройдет 29 по 30 сентября в КиевЭкспоПлазе. Посетителей ждут интересные лекции о пивоварении, дегустация эксклюзивных сортов пива, фуд-корты, гриль и барбекю, крафтовые сыры и вяленое мясо. Кроме того, в первый день фестиваля выступят группы Мотор’Ролла, Bakenbardy, Znaydeni Rechi, в воскресенье – Гражданин Топинамбур и Испания. Купить билеты можно здесь. Golden Gate Pub & Restaurant

Вечер субботы 22 сентября запомнится пивной вечеринкой Oktoberfest party в Golden Gate Pub & Restaurant.

В программе праздника специальное меню от шефа, популярные хиты в исполнении группы Jolly Crunch, а также розыгрыш подарков и призов от ресторана.

Кроме того, гостей ждет развлекательная программа от ведущего Дениса Жгарева.

Andrew’s Irish Pub

22 сентября частью самого крутого пивного фестиваля мира станет Oktoberfest в Andrew’s.

Организаторы решили присоединиться к истории пива и пивоварения.

В этот день всех гостей заведения ждет 50% скидка на баре на крафт.

Пивная Дума

500 квадратных метров территории, 500 килограмм еды и 4000 л специально сваренного пива. Так встретит Октоберфест Пивная Дума 22 сентября.

Гостей ожидает официальное открытие первой бочки с пивом, сваренным пивоваром Сергеем Гойко.

Весь праздник будет сопровождаться музыкой и выступлением музыкантов.

А для самых маленьких гостей ресторана будет работать развлекательная зона.

Lisopylka

Неплохо провести время можно в баре-пивоварне Lisopylka.

Во время проведения Октоберфеста будет отличная возможность не только продегустировать различные сорта пива, но и отправиться на экскурсию в пивоварню.

Сейчас как раз открыт набор на ближайшие даты – 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11.

Кстати, ученые убеждены, что пиво помогает бороться с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.