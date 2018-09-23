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Дожди и сильный ветер. В Украине объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)

24 сентября на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

24 сентября в Украине ожидаются сильные дожди и порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр.

– Ночью на Правобережье, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях 25-28 м/с.

Ночью в западной части, днем в Украине, кроме юго-востока, местами сильные дожди, – говорится в сообщении.

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Кстати, синоптики уже сказали, какой будет погода в Украине в октябре, и когда ждать первых заморозков.

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