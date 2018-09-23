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Скопление галактик в Волосах Вероники – новый снимок Hubble

Специалисты NASA с помощью телескопа Hubble получили фото скопления галактик, которое располагается в созвездии Волос Вероники (скопление Кома).

К скоплению Волосы Вероники (скопление Кома) входят тысячи гравитационно связанных галактик, сообщает NASA.

Большинство галактик скопления – эллиптические. Например, NGC 4860 – самая яркая галактика на изображении.

Вместе с тем, на фото можно заметить молодые спиральные галактики. Одной из них является NGC 4858, расположенная слева.

Фото: ESA/Hubble & NASA

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Эта галактика также окружена многочисленными скоплениями светящегося вещества, которое, вероятно, “вытекает” из нее.

Кроме того, в ней происходит активный процесс звездообразования, вызванный столкновением с другой галактикой в ​​прошлом.

К слову, исследователи NASA уже подтвердили наличие воды на полюсах Луны.

Фото: ESA/Hubble & NASA

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