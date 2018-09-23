Скопление галактик в Волосах Вероники – новый снимок Hubble

Специалисты NASA с помощью телескопа Hubble получили фото скопления галактик, которое располагается в созвездии Волос Вероники (скопление Кома).
К скоплению Волосы Вероники (скопление Кома) входят тысячи гравитационно связанных галактик, сообщает NASA.
Большинство галактик скопления – эллиптические. Например, NGC 4860 – самая яркая галактика на изображении.
Вместе с тем, на фото можно заметить молодые спиральные галактики. Одной из них является NGC 4858, расположенная слева.
Читайте: Как выглядит одна из самых одиноких галактик
Эта галактика также окружена многочисленными скоплениями светящегося вещества, которое, вероятно, “вытекает” из нее.
Кроме того, в ней происходит активный процесс звездообразования, вызванный столкновением с другой галактикой в прошлом.
К слову, исследователи NASA уже подтвердили наличие воды на полюсах Луны.
Фото: ESA/Hubble & NASA