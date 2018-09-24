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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 24 сентября/

Гороскоп на сегодня, 24 сентября

День может быть достаточно эмоциональным, возможны резкие высказывания и всплески настроения. Это стоит учитывать при контакте с людьми.

Гороскоп публикует Astro.Expert в Telegram.

В целом активность может быть достаточно высокой.

Для начинаний и важных дел день не особо подходящий.

В дни полнолуния благоприятны духовные практики, желательно внимательно отнестись к питанию, а сегодня, если есть возможность, лучше уменьшить количество еды.

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Благоприятно почтение материнской энергии в любой форме, будь то поклонение Богоматери, или общение с родной мамой, или проявление уважения к женщине, которая вам как мать.

Все водные процедуры благоприятны, прогулка у водоема поможет достичь умиротворения и спокойствия.

Сегодня не стоит предпринимать хирургические вмешательства, для этого не самое лучшее время.

Вечер в кругу семьи за приятными разговорами может дать хорошее начало для развития глубоких взаимоотношений.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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