Гороскоп на сегодня, 24 сентября

День может быть достаточно эмоциональным, возможны резкие высказывания и всплески настроения. Это стоит учитывать при контакте с людьми.
Гороскоп публикует Astro.Expert в Telegram.
В целом активность может быть достаточно высокой.
Для начинаний и важных дел день не особо подходящий.
В дни полнолуния благоприятны духовные практики, желательно внимательно отнестись к питанию, а сегодня, если есть возможность, лучше уменьшить количество еды.
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Благоприятно почтение материнской энергии в любой форме, будь то поклонение Богоматери, или общение с родной мамой, или проявление уважения к женщине, которая вам как мать.
Все водные процедуры благоприятны, прогулка у водоема поможет достичь умиротворения и спокойствия.
Сегодня не стоит предпринимать хирургические вмешательства, для этого не самое лучшее время.
Вечер в кругу семьи за приятными разговорами может дать хорошее начало для развития глубоких взаимоотношений.
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.