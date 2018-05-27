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В Запорожец залезли 17 человек – это новый рекорд

Запорожцы установили рекорд по пассажировместимости автомобиля Запорожец – 968м, в салоне которого разместились 17 человек.

В субботу в Запорожье во время ретро-автофестиваля Запорожские врата его участники устроили традиционные испытания пассажировместимости легенды отечественного автопрома – миниатюрного автомобиля Запорожец – 968м, пишет Интерфакс-Украина.

Как рассказали агентству организаторы мероприятия, за два предыдущих года в ходе фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово усевшись в салоне малолитражки. Так, в 2016-м году в Запорожце поместилось 13 человек, а в 2017-м – 14 человек.

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На этот раз запорожцам удалось побить собственные рекорды – в салон Запорожца-968м, прозванного народным, вместилось 17 человек, среди которых мужчины, женщины и несколько подростков.

Напомним, мастера тюнинга превратили Запорожец в “Porsche” с активным антикрылом.

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