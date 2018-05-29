Льготный ввоз авто из Америки: водители настаивают на продлении закона

В Украине стартовали ряд акций в поддержку продления Закона №1389-19, устанавливающего льготные ставки акциза для импортных автомобилей.

Если его действие не будет продлено на 2019 год или закреплено на постоянной основе, тысячи украинцев не смогут легально купить за рубежом и официально зарегистрировать в Украине качественные автомобили. Сегодня этот вопрос является наиболее острым и для граждан Украины, так как напрямую влияет на качество их жизни.

Об этом говорится в публикации издания kp.ua.

21 мая 2018г. состоялись сборы членов Украинской ассоциации транспортной логистики Южная Пальмира, в ходе которой Президент Ассоциации Александр Эдельман обратился к представителям экспедиторских компаний: Льготные ставки акциза на авто – это то, что действительно работает для людей. Растаможивание всегда вызывало негативные эмоции у желающих привезти автомобиль из-за границы. Сегодня же это не проблема, а настоящая возможность для наших граждан ездить на качественном авто. Помимо упрощения процесса приобретения авто из-за границы, данный проект предоставляет возможность обеспечивать рабочие места и развивать рынок. Мы хотим, чтобы доступность приобретения авто из США была возможной и дальше.

Одним из первых шагов, предпринятых участниками рынка стала регистрация на сайте электронных петиций (официальное интернет-представительство Президента Украины) петиции с необходимостью закрепления в законодательстве постоянных ставок акцизного сбора, которые были утверждены законом 1389-19 (проект закона №3251 от 07.10.2015).

Также, участники ассоциации направили официальные письма в адрес Премьера-министра Украины, профильного комитета Верховной Рады Украины, Американской торгово-промышленной палаты, Европейской Бизнес Ассоциации с просьбой поддержать их инициативу.

Елена Гиряева, заместитель генерального директора компании ООО Евротерминал, одного из лидеров на рынке логистики по поставкам легковых автомобилей, в свою очередь, так прокомментировала появление петиции: Закон вступил в силу два года назад, первые результаты видны уже спустя год действия Закона. Это, во-первых, ежегодное пополнение бюджета страны не менее чем на 200 млн долл. Во-вторых, это абсолютно белый бизнес, т.к. все машины, которые ввозятся по льготному закону проходят официальную растаможку и получают украинскую регистрацию. Стоит ли закрывать такой бизнес? Вряд ли на этот вопрос здравомыслящие люди ответят утвердительно.

Авторы петиции, среди которых участники рынка, авто эксперты и экономисты, призывают объединиться всем поставщикам, перевозчикам, логистическим компаниям, занимающимся поставкой автомобилей из США и не только, а также неравнодушным гражданам Украины и проголосовать за петицию.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко подписал закон О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств. Документ отменяет необходимость предоставления сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам.