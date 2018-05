Tesla Model S на автопилоте влетела в полицейское авто

Во время аварии в полицейской машине никого не было. Незначительные травмы получил лишь водитель Tesla.

По неподтвержденной информации, инцидент произошел из-за ошибки в ПО системы автономного управления, которое неверно интерпретировало дорожную разметку.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3

— Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) May 29, 2018