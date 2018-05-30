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Tesla Model S на автопилоте влетела в полицейское авто

Электрический седан Tesla Model S, двигаясь по выездной дороге Лагуна Каньон, Калифорния, врезался в припаркованный полицейский внедорожник Ford.

По словам представителя полицейского департамента Лагуна-Бич, в автомобиле был активирован режим автопилота.

Во время аварии в полицейской машине никого не было. Незначительные травмы получил лишь водитель Tesla.

По неподтвержденной информации, инцидент произошел из-за ошибки в ПО системы автономного управления, которое неверно интерпретировало дорожную разметку.

Читайте: С двумя двигателями – Маск рассказал о Tesla Model 3

Напомним, в США начали продавать специальное устройство, которое позволяет обмануть автопилот моделей Tesla.

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