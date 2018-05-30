Тест-драйв Mazda CX-3: городские размеры

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала максимальная версия Mazda CX-3 с полным приводом I-ACTIV AWD в комплектации Style+.

Кроссовер Mazda CX-3 дебютировал на мировом уровне еще в далеком 2014 году, успел пережить рестайлинг в 2016 году, а добрался до Украины только в начале 2018 года.

С задержкой, но все же, украинский рынок увидел наименьший кроссовер в линейке Mazda, который построен на базе городского хетчбэка Mazda2.

Кроссовер Mazda CX-3 доступен для заказа с одним вариантом бензинового двигателя SkyActiv-G объемом 2,0 л, который в зависимости от типа привода (передний/полный) обладает мощностью 120 л.с. или 150 л.с. При этом, максимальный крутящий момент у обеих версий составляет 204 Нм/2800 об.мин.

Двигатель работает в паре исключительно с 6-ступенчатой АКПП.

Наиболее простая Mazda CX-3 в версии с передним приводом и в комплектации TOURING обойдется примерно в $24 тыс.

Топовая версия Mazda CX-3 на полном приводе и в комплектации Style+ обойдется примерно в $30 тыс.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала максимальная версия Mazda CX-3 с полным приводом I-ACTIV AWD в комплектации Style+.

Дизайн

Несмотря на то, что Mazda CX-3 появилась несколько лет назад ее внешний вид остается привлекательным и современным. Издали CX-3 напоминает старшего брата CX-5, который недавно также побывал у нас на тест-драйве.

Присмотревшись поближе все же видны отличительные черты самого компактного кроссовера Mazda.

Пластиковый неокрашенный обвес намекает на некий “вседорожный” характер, но имеет он скорее всего практичное предназначение.

Внешне Mazda CX-3 создает впечатление “прокачанного” для бездорожья хетчбэка, с которым не страшно ехать на пикник, но вот с бездорожьем лучше не горячиться. Об этом чуть позже.:)

Салон

Сразу же обращаешь внимание на то, что внешне Mazda CX-3 кажется больше, а внутри поначалу кажется даже немного тесновато.

Необычные решения и современность подкупают в интерьере Mazda CX-3.

Агрессивности салону придают кожаные вставки красного цвета на картах дверей и центральной панели. Понравились интересные решения с воздушными дефлекторами и комбинации различных материалов. Смотрится все очень стильно.

В основном, пластик и материалы салона качественные, но в этом плане не без погрешностей. Есть и довольно простоватый пластик, который здесь было неожиданно встретить.

Сидение водителя обладает ярко выраженной боковой поддержкой и довольно комфортное. К слову, кресло оснащено механическими регулировками.

Панель приборов также исполнена в оригинальном стиле, который мне больше напомнил мотоциклетный щиток приборов. К информативности вопросов нет, все просто и понятно.

Над панелью приборов есть еще один дисплей – проекционный. Проекция выводится на специальный прозрачный дисплей. На этом экране можно увидеть данные круиз-контроля, подсказки навигации и ассистентов.

На руль выведено управление телефоном, медиа, бортовым компьютером и адаптивным круиз-контролем. Рулевое колесо не перегружено кнопками, управлять всем удобно.

На центральную панель выведено управление однозональным климат-контролем, который также прост в управлении. Для переднего пассажира есть трехуровневый “подогрев пятой точки”, а у водителя в добавок еще есть и подогрев руля.

Вверху центральной панели расположен сенсорный дисплей мультимедийной системы MZD Connect 7″.

Дисплей сенсорный, когда автомобиль в статическом положении, а после достижения определенной скорости управляется с помощью джойстика и кнопок под правой рукой у водителя. Отмечу, что на ходу это гораздо удобнее нежели играться с сенсорным дисплеем.

Меню системы простое, особо не запутаешься, кроме того есть украинский язык.

На дисплей выводиться мультимедийная информация, навигация и изображение камеры заднего вида.

Информативность – ок, а вот сама картинка не очень впечатлила качеством.

Навигация не подводила, а кроме поиска по названию города/улицы также можно искать и названию ресторана/отеля и прочих заведений.

Apple CarPlay и Android Auto в Mazda CX-3 нет, что не порадовало.

В нашей комплектации Mazda CX-3 была оснащена аудиосистемой BOSE с семью динамиками. Звук достойный и качественный. Есть выходы USB и AUX, что позволяет включать музыку с носителей.

Спереди есть два подстаканника, но подлокотника у водителя нет, что смутило.

Сзади места ожидаемо не очень много и также нет подлокотника. За настроенным под себя водительским сидением (рост 1,87 м) я уже с трудом помещался во втором ряду и упирался коленями в спинку сидения. Втроем сзади будет тесновато и в дальние поездки все-таки лучше ехать с двумя пассажирами во втором ряду.

Багажник компактный и его объем составляет 287 л до шторки, а без аудиосистемы BOSE съедающей немного пространства, объем составляет 350 л.

Задний ряд сидений складывается в пропорции 60/40, а со сложенными спинками объем до потолка составляет 1 260 л, и минус 50 л если есть BOSE.

Динамика

Кроссовер Mazda CX-3 оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 204 Нм/2800 об.мин.

Mazda CX-3 разгоняется до 100 км/ч за 9,6 с. Это неплохо, как по мне, а остроты ощущениям придает “сочный” звук мотора.

В паре с ним работает классический 6-ступенчатый “автомат”, а дополняет эту парочку полный привод.

Мощности двигателя хватает в городе и за его пределами. На обгонах помогает “взбодрить” двигатель режим SPORT, а также подрулевые лепестки, которые придают драйва.

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Mazda CX-3 оснащена интеллектуальной системой рекуперации энергии i-ELOOP, благодаря которой во время замедления автомобиля заряжается аккумулятор.

Также есть система i-Stop (Старт-Стоп), которая вместе с i-ELOOP позволяет экономить топливо.

Средний расход топлива в городском ритме у меня составлял 8,0 л на 100 км. Конечно же, все зависит от манеры и стиля вождения, но не стоит забывать и о полном приводе Mazda CX-3.

Рулевое управление в Mazda CX-3 точное, острое, автомобиль отлично управляется и входит в поворот. Управление – это то, за что CX-3 можно и нужно похвалить. “Рулить” в Mazda CX-3 помогает система G-Vectoring Control, которая регулирует крутящий момент двигателя в поворотах и на скользкой дороге.

Подвеска упругая, собранная, но жестковатая, местами даже очень, как для кроссовера. Дают свое конечно 18-дюймовые диски.

Особенно если ты перед этим поездил на CX-5. 🙂 Это то, что не очень понравилось.

Спереди в Mazda CX-3 установлена подвеска MacPherson, а сзади торсионная балка.

Габариты у CX-3 читабельные и в городе с ними легко. Там, где немного узковато помогают парковочные датчики и камера заднего вида. Обзорность достаточная, дискомфорта не возникало.

Габаритные размеры:

Длина 4 275 мм

Ширина (с учетом зеркал) 2 049 мм

Высота (с учетом антенны) 1 535 мм

Колесная база 2 570 мм

Клиренс 160 мм

I-ACTIV AWD – подключаемый полный привод, а это значит, что изначально CX-3 переднеприводная, а при необходимости подключается и задняя ось. Да, это не супертяжеловес на бездорожье, но мокрый песок и грязевые лесные тропы Mazda CX-3 способна преодолеть. Насиловать ее на бездорожье я не стал, да и не для этого она совсем.

Клиренс – 160 мм, что само по себе намекает на то, что даже к высоким бровкам в городе нужно подъезжать с осторожностью. На бездорожье с ним можно, но переднюю “губу” и бампер жалко. 🙂

Шумоизоляция на среднем уровне, чего-то критического и раздражающего замечено не было, но все же иногда чувствовались излишки ненужных шумов в салоне.

Кроме всего прочего, Mazda CX-3 оснащена различными системами и ассистентами безопасности i-Activesense, которые делают пребывание за рулем более безопасным и комфортным.

К примеру, есть система предупреждения о выезде с полосы движения LDWS, система контроля “мертвых” зон BSM и система предупреждения о перекрестном движении сзади RCTA.

Также, есть система безопасного торможения при движении вперед и назад в городе SCBS, которая предотвращает столкновения в экстренных ситуациях. Система при необходимости создает дополнительное тормозное усилие либо применяет экстренное торможение избегая столкновения. Эта система работает на малых скоростях 4-30 км/ч.

На скоростях 15-145 км/ч активируется система безопасного торможения на шоссе SBS, которая работает подобно городской системе SCBS и сканирует расстояние до впередиидущего автомобиля или появившейся преграды, применяя торможение во избежание столкновения.

Вишенкой на торте является адаптивный круиз-контроль, который позволяет уверенно и комфортно чувствовать себя в дальних поездках на загородных трассах.

Выставили скорость, выбрали дистанцию до впередиидущего автомобиля и вперед покорять просторы Украины и не только. 🙂

Итог

Mazda CX-3 – яркий, динамичный и незаурядный городской кроссовер, который способен удивить.

Отмечу дизайн, как внешний, так и салона. Динамики достаточно, полный привод и управление на достойном уровне.

Расход топлива, с учетом полного привода, вполне адекватное. Жестковатая подвеска и это ощущается на наших дорогах.

В топовой комплектации Mazda CX-3 напичкан множеством опций, но тут уже стоит смотреть на ценник.

Решать, как всегда, Вам. 🙂









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Тест-драйв Mazda CX-3: городские размеры / 25 фотографий

Олесь Куница