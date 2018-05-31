Украину хотят соединить десятью автобанами

К 2030 году Мининфраструктуры может построить в Украине десять автобанов на условиях концессии. Строительство первой дороги начнут уже в 2019 году.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян на портовом форуме Ukrainian Ports Forum в Одессе, передает УНИАН.

– Наше видение – 10 автобанов, которые соединят всю Украину. Они должны быть построены по концессионному принципу платных дорог. Надеюсь, строительство первой дороги начнется в следующем году. Первое направление – это известное направление Львов – Краковец, а дальше Киев – Белая Церковь, – сказал он.

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По словам Омеляна, планируется также строительство ряда других автобанов. Речь идет о Go Highway (Гданьск – Одесса), строительство которого началось во времена правительства Гройсмана, а также автобане Via Carpathia (продолжение Одесса – Рени в Греции).

Кроме того, предусмотрено развитие внутренних направлений Львов – Киев – Харьков – Донецк, а также Киев – Керчь, Полтава – Днепр.

К слову, в апреле Кабмин утвердил государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года.