18 самых надежных б/у авто до 5 тыс. евро

В Германии за 5000 евро существует большой выбор б/у машин, отличающихся хорошей надежностью.
Немецкая организация технического надзора TÜV выбрала 18 лучших подержанных моделей в данном ценовом диапазоне на основе коэффициента поломок авто 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 лет, пишет Автоцентр.
Львиная доля авто в этом списке – японского производства и в основном это модели марки Toyota. Также в ТОП-вошло 5 немецких моделей и по одному американскому, французскому, чешскому и испанскому авто.
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К слову, ранее Факты ICTV публиковали рейтинг самых надежных подержанных авто А-класса.
|Авто
|Цена
|Ford Fusion 2002 – 2012
|от 1,2 тыс. евро
|Honda CR-V 2001 – 2006
|от 3,1 тыс. евро
|Mazda 2 DE 2007 – 2014
|от 3 тыс. евро
|Mazda 2 DY 2003 – 2007
|от 2 тыс. евро
|Mercedes A-Klasse (W 169) 2004 – 2012
|от 2,5 тыс. евро
|Mercedes B-Klasse (T 245) 2007 – н.в.
|от 4 тыс. евро
|Mitsubishi Colt (Z30) 2004 – 2012
|от 1,8 тыс. евро
|Opel Agila A 2000 – 2007
|от 750 евро
|Peugeot 107 2005 – 2014
|от 1,8 тыс. евро
|Seat Mii 2011 – н.в.
|от 4,4 тыс. евро
|Skoda Citigo
|от 4,5 тыс. евро
|Toyota Avensis (T25) 2003 – 2009
|от 2,5 тыс. евро
|Toyota Aygo (AB1) 2005 – 2014
|от 2,4 тыс. евро
|Toyota Corolla (E120) 2001 – 2007
|от 1 тыс. евро
|Toyota Corolla Verso (R1) 2004 – 2009
|от 2,9 тыс. евро
|Toyota Yaris (XP9) 2006 – 2011
|от 2,9 тыс. евро
|VW Golf Plus 2004 – 2014
|от 3,3 тыс. евро
|VW New Beetle (9C) 1998 – 2010
|от 2 тыс. евро