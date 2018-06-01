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18 самых надежных б/у авто до 5 тыс. евро

В Германии за 5000 евро существует большой выбор б/у машин, отличающихся хорошей надежностью.

Немецкая организация технического надзора TÜV выбрала 18 лучших подержанных моделей в данном ценовом диапазоне на основе коэффициента поломок авто 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 лет, пишет Автоцентр.

Львиная доля авто в этом списке – японского производства и в основном это модели марки Toyota. Также в ТОП-вошло 5 немецких моделей и по одному американскому, французскому, чешскому и испанскому авто.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали рейтинг самых надежных подержанных авто А-класса.

Авто Цена
Ford Fusion 2002 – 2012 от 1,2 тыс. евро
 Honda CR-V 2001 – 2006  от 3,1 тыс. евро
 Mazda 2 DE 2007 – 2014  от 3 тыс. евро
 Mazda 2 DY 2003 – 2007  от 2 тыс. евро
 Mercedes A-Klasse (W 169) 2004 – 2012  от 2,5 тыс. евро
 Mercedes B-Klasse (T 245) 2007 – н.в.  от 4 тыс. евро
 Mitsubishi Colt (Z30) 2004 – 2012  от 1,8 тыс. евро
 Opel Agila A 2000 – 2007  от 750 евро
 Peugeot 107 2005 – 2014  от 1,8 тыс. евро
Seat Mii 2011 – н.в. от 4,4 тыс. евро
Skoda Citigo от 4,5 тыс. евро
Toyota Avensis (T25) 2003 – 2009 от 2,5 тыс. евро
Toyota Aygo (AB1) 2005 – 2014 от 2,4 тыс. евро
Toyota Corolla (E120) 2001 – 2007 от 1 тыс. евро
Toyota Corolla Verso (R1) 2004 – 2009 от 2,9 тыс. евро
Toyota Yaris (XP9) 2006 – 2011 от 2,9 тыс. евро
VW Golf Plus 2004 – 2014 от 3,3 тыс. евро
VW New Beetle (9C) 1998 – 2010 от 2 тыс. евро
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