Во львовском парке культуры имени Богдана Хмельницкого 1 июня стартовал международный фестиваль ретро-автомобилей Leopolis Grand Prix 2018.

Львовяне фотографируются на фоне двух самых дорогих автомобилей международного фестиваля ретро-автомобилей Leopolis Grand Prix 2018 – Jaguar XK 120 и Rolls-Royce Phantom II, выпущенный в 1929-1935 гг. лимитированной серией в 1680 моделей, пишет ZAXID.NET.

Одним из этих Rolls-Royce до сих пор пользуется британская королева Елизавета II. Стоимость автомобилей организаторы не объявляют.

Чтобы не повредить их, они не будут участвовать в гонках по трассе Львовский треугольник, а только будут экспонироваться в парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого.

Читайте: Электростеклоподъемники и V-8: Чайку Брежнева выставили на продажу

Всего на фестивале представлены около двух сотен ретро-автомобилей, которые в воскресенье будут участвовать в гонках.













Jaguar и Rolls-Royce: самые дорогие авто Leopolis Grand Prix 2018 / 7 фотографий

Напомним, в Санкт-Петербурге выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz Бориса Ельцина.

Фото: zaxid.net