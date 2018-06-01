Мошенники продали украинцам несуществующих авто на 7 млн

Мошенники орудовали в 7 областях Украины, “продавая” в кредит дешевые автомобили.

За время своей деятельности мошенники успели обмануть более 150 граждан и нанести им ущерб на 7 миллионов гривен.

Пресс-служба Нацполиции сообщила о том, что во Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях арестована сеть офисов, в которых под видом продажи автотранспорта в кредит злоумышленники выманивали у граждан деньги. Центральный офис злоумышленников находился в Киеве.

Работники офисов размещали на интернет-сайтах рекламные объявления о продаже автомобилей по ценам существенно ниже рыночных да еще и в кредит. Клиентам предлагали на выбор машины в широком ценовом диапазоне от бюджетных до люксовых, предоставляли возможность выбора комплектаций. Выбрав автомобиль, клиент подписывал “липовую” сделку, предварительный договор купли-продажи, по условиям которой покупатель должен внести на счет фирмы подписку в размере 10 процентов от стоимости автомобиля. Менеджеры уверяли, что машины клаенты получат в течение 3-4 рабочих дней.

Ничего не подозревая, граждане перечисляли от 30 до 100 тысяч гривен на указанный менеджерами банковский счет. Когда же в оговоренные сроки они не получали обещанных автомобилей и обращались в офисы, работники придумывали разные обстоятельства и причины задержки. Когда количество недовольных и разозленных “клиентов” достигало критической массы – злоумышленники арендовали новые помещения и переезжали в новый офис.

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Правоохранители провели санкционированные обыски и пресекли незаконную деятельность сети офисов и главного представительства в Киеве, во время которых изъяли более 50 печатей различных субъектов хозяйствования, штампы, договоры, документы бухгалтерского и налогового учета, рекламные объявления, каталоги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Напомним, в Киеве задержали киевлянина, который выманил у людей около 3,3 млн гривен.