В Киеве ограничили движение транспорта до 3 июня (СПИСОК УЛИЦ)

С 1 по 3 июня в Киеве пройдут международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park. Движение всех видов транспорта будет ограничено.

С 1 по 3 июня движение всех видов транспорта по маршрутам велогонки Race Horizon Park ограничат, сообщает КГГА.

В том числе 1 июня с 09.00 до 14.00 международные соревнования Horizon Park Race For Peace продлятся по маршруту: ул. Академика Глушкова, 10 (площадь у Киевского ипподрома) (старт) – ул. Академика Глушкова – Одесская площадь – ул. Академика Заболотного – ул. Ивана Сирко – ул. Васильковская (финиш).

2 июня с 09.00 до 12.00, а также с 13.00 до 16.00 соревнования продлятся по маршруту: ул. Крещатик (старт) – б-р Т. Шевченко – пл. Победы – ул. Победы – ст. м Нивки (разворот) – ул. Победы – пл. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Крещатик (до перекрестка с ул. Михайловской) – Майдан Независимости (финиш).

2 июня с 16.00 до 17.00 открытый чемпионат Киева по велосипедному спорту в гонке критериум – по маршруту: ул. Крещатик (старт) – перекресток ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого (разворот) – ул. Крещатик – Майдан Независимости (финиш).

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3 июня с 09.00 до 17.00 международные соревнования Horizon Park Classic пройдут по маршруту: ул. Н. Гринченко (старт) – ул. Кировоградская – просп. Лобановского – ул. Головка – Протасов Яр – ул. Н. Гринченко (финиш).

Кроме того, движение транспорта ограничат для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций:

2 июня с 07.00 до 18.00 на ул. Крещатик, 36 (перед зданием КГГА);

3 июня с 07.00 до 18.00 – на ул. Николая Гринченко, 4.

Кстати, в Раде хотят снизить ставки для растаможивания автомобилей на еврономерах.

Фото: Race Horizon Park