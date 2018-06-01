Южанина назвала новые ставки на растаможку авто в Украине

Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает новые ставки для растаможивания автомобилей на еврономерах.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью НВ.

– Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам, – сказала она.

По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

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– Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет € 427, возрастом до 5 лет — € 2629, свыше 5 лет — € 3906. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до 5 лет (Евро-5) — € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — € 750, 2000–2004 годы (Евро-3) — € 1500, – объяснила Южанина.

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить € 7500.