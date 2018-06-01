PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Южанина назвала новые ставки на растаможку авто в Украине/

Южанина назвала новые ставки на растаможку авто в Украине

Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает новые ставки для растаможивания автомобилей на еврономерах.

Ввезення авто в Україну

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью НВ.

– Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам, – сказала она.

По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

Читайте: 10 б/у авто года за $10 тыс. в Украине (ИНФОГРАФИКА)

– Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет € 427, возрастом до 5 лет — € 2629, свыше 5 лет — € 3906.

По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до 5 лет (Евро-5) — € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — € 750, 2000–2004 годы (Евро-3) — € 1500, – объяснила Южанина.

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить € 7500.

Ранее Факты ICTV узнали, изменится ли порядок ввоза европейского авто в Украину и что требуют евробляхеры.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка