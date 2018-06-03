В США Ferrari продали за рекордную сумму

В США за рекордную сумму продали спорткар Ferrari 250 GTO.
Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года продали за рекордные $70 млн, сообщает CNBC News.
По информации издания, автомобиль приобрел основатель американской компании WeatherTech Дэвид Макнил.
Именно на этом Ferrari была выиграна гонка Тур-де-Франс в 1964 году. Он никогда не попадал в аварию и находится в идеальном состоянии.
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Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году при продаже другого экземпляра Ferrari 1963 года выпуска за $52 млн.
К слову, во львовском парке культуры имени Богдана Хмельницкого 1 июня стартовал международный фестиваль ретро-автомобилей Leopolis Grand Prix 2018.
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